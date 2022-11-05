北市電視辯論》黃珊珊：我當選第2天就上工 藍綠當選第2天就開戰

無黨籍台北市長候選人黃珊珊在結論時狂打藍綠惡鬥。（取自YOUTUBE畫面）

2022/11/05 16:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點登場，3位候選人針對各項議題做攻防，無黨籍候選人黃珊珊在最後結論階段一開始批評「我想剛剛大家又看到了活生生藍綠惡鬥，他們不斷折磨台灣人民，到底還要折磨我們多久？」，她強調可以預見，他們兩位其中之一當選，第二天藍綠就開戰，還會讓政黨、派系勢力重新入主市府，「這場台北市長選舉，是市民共贏與藍綠分贓的對決。」

黃珊珊表示，大家可以想像如果他們兩位其中一位當選台北市長，過去被大家厭惡的舊時代的政黨、派系勢力將會重新入主市府，台北市好不容易建立起來的非藍非綠的淨土，將重回藍綠惡鬥的惡夢，這是大家想要的嗎？

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黃珊珊認為，可以預見他們當選第二天，藍綠就開戰，但如果是黃珊珊當選，第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位女市長，8年前在大家的努力之下，我們共同推倒了藍綠的高牆，實現了開放政府，公開透明，全民參與的承諾，她參選台北市長的主要原因就是繼續讓台北成為非藍非綠的非戰區，打造廉能勤政的全民政府。

黃珊珊表示，她到市府擔任副市長，立刻就面臨史上最嚴峻的疫情挑戰，她一肩挑起重擔，就算她當時不能打AZ疫苗，她還是每天都到他們兩位不曾去過的萬華剝皮寮，勇敢站在防疫第一線，和台北市民併肩作戰，當她看到有位母親憂心忡忡，帶著發燒的大兒子在急診室前排隊等著做PCR採檢，手上還抱著小兒子，她決定立刻啟動車來速，讓市民不再受苦。

黃珊珊也問，請大家靜下來問自己，脫下政黨外衣，這三位候選人，誰是最適合的市長人選？相信大家一定都有答案， 所以藍綠兩黨害怕了，開始無所不用其極的奧步，希望大家都淹沒在顏色與棄保的口水當中，這兩個多月以來，她的身上貼滿了各式各樣的標籤，甚至公然赤裸裸的政治分贓、操弄棄保。

黃珊珊批評，一個只想靠棄保坐享其成的政黨，終究會被歷史掃進灰燼，正是因為有不認真的在野黨，才會讓執政黨為所欲為，這場選舉，藍綠兩黨花費大筆的金錢，去做鋪天蓋地的廣告，運用各種力量全力抹黑、栽贓、污衊，他們花這麼大的力氣，就是為了權位與利益，這對台北市來說絕對是一場災難。

黃珊珊強調，這場台北市長選舉，是市民共贏與藍綠分贓的對決；是追求進步價值與選擇走回頭路的對決；是乾淨透明、公平正義與黨國復辟、權力腐化的對決；更是「能力」與「平庸」的對決，這場選舉，就是一個價值的抉擇，做自己的主人，大家有選擇的自由。

「偉大的市民，你們不是藍的，你們也不是綠的，你們是自由的！」黃珊珊呼籲，若不認同台北市是疫情的破口、不想讓台北再重回藍綠惡鬥，請在11月26日出門投票，支持8號黃珊珊。

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