北市電視辯論》決戰兩岸議題 黃珊珊問蔣萬安如何杜絕國民黨買辦班師回朝

北市長電視辯論會上，無黨籍候選人黃珊珊提問國民黨候選人蔣萬安如何杜絕國民黨兩岸買辦集團班師回朝影響市政？（主辦單位提供）

2022/11/05 16:15

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉今進行電視辯論會，媒體提問如何因應中國軍事恫嚇、面對台海局勢緊張之際是否續辦雙城論壇；無黨籍候選人黃珊珊表示，將以「和平第一、繁榮優先、人民至上」維持城市交流對話，反問國民黨候選人蔣萬安如何杜絕國民黨兩岸買辦集團班師回朝影響市政？並質疑民進黨候選人陳時中喊卡雙城論壇，等同打臉蔡英文總統提出恢復兩岸健康有序交流的說法。

三立電視台於市長選舉辯論會上提問，面對中國軍事恫嚇，該如何維護台灣民主自由、如何捍衛首都安全？而台北市長作為第一線民防指揮官，在台海局勢緊繃之際，要如何強化首都民防策略，且未來若當選是否續辦雙城論壇？

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黃珊珊表示，多次公開表態民主自由與獨裁專制無法並存，而台灣民主化經過30年發展，民主自由信念已深植人心，成為台灣人的DNA，因此自己會盡一切可能爭取和平，讓人民安居樂業，面對恐嚇打壓也會堅持信念，決心捍衛家園，民主自由即是無可退讓的底線，絕不退縮也絕不妥協。

黃珊珊指出，作為首都市長應做好萬全準備，須確保基礎設施運作及整備安全避難場所，而台北市過去除有定期維護外，也擬定計畫、儲備物資，確保萬一戰事發生，台北市的水電基礎設施及防空避難所都可確實運作。

黃珊珊認為，以俄烏戰爭為鑑，台灣最強國防資源來自國際支持，若只把目光放在兩岸就是畫地自限，而中華民國作為主權獨立國家，台北市作為首都，有自信也有能力與全世界各城市進行尊嚴友善對等交流，未來將會積極與世界51座姐妹市積極推廣城市交流。

黃珊珊強調，台北市長應以「和平第一、繁榮優先、人民至上」三原則為最優先考量，雙城論壇便是城市交流對話溝通的機制，秉持對等尊嚴、公開透明的原則，不僅行之有年、也符合蔡英文總統所說的對等模式。

對於陳時中表態不會續辦雙城論壇，黃珊珊質疑，蔡英文總統於國慶文告中才說，期待兩岸邊境解封後能逐步恢復人民間健康有序的交流，進而舒緩台海緊張情勢，陳時中取消雙城論壇等同打臉蔡英文，如此雙重標準、說一套做一套，「難道這就是你們所謂的抗中保台？」

黃珊珊也質問蔣萬安，中共都承認國民黨買辦在對岸為一個很大產業鍊，但此兩岸紅利僅是國民黨少數人寡占而非全民共享，未來蔣若當選市長，如何面對買辦集團利益、杜絕這些人班師回朝影響市政。

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