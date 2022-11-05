北市電視辯論》蔣萬安結論再提疫苗採購、暗批柯治理北市「像一堵漏水的牆」

台北市長唯一一場電視辯論會今下午登場，國民黨候選人蔣萬安在辯論過程屢次提到疫苗政策缺失，結論階段再提疫苗議題。（主辦單位提供）

2022/11/05 16:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長唯一一場電視辯論會今下午登場，國民黨候選人蔣萬安在辯論過程屢次提到疫苗政策缺失，結論階段再提疫苗議題，公布疫苗採購保密協議的例外規定，他也批評，台北市這些年沒改變，像一堵漏水的牆，家逐漸斑駁老舊，他要用自己年輕讓台北年輕，也提到台中市長盧秀燕立委出身轉任市長獲肯定，他在北市民代經驗是加分，他是最適合擔任市長的人選。

蔣萬安表示，每一個人在社會有很多身分，他過去工作是矽谷律師，在美國事務所最激烈商場為客戶拼命，現在職務是立法委員，監督政府預算、為人民據理力爭，在家裡是三寶爸，面對孩子哭聲吵鬧跟立院打仗很相似，而他現在是台北市長候選人，一步一腳印爭取市民對認同，身分或許會隨著人生歷程而改變，但個性始終如一 。

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蔣萬安批評，這些年來台北沒發生劇烈變化，很多在意的事情點滴流失，像一堵漏水的牆，長輩依然笑容可掬，回家路上挨著牆爬樓梯，每天最期待接到孩子的電話，孩子沒出國，為更輕鬆過活離開台北，地址50年沒變，家卻逐漸斑駁老舊，台北老舊只是外表，但仍然有一顆年輕的心，渴望再次改變的機會。

蔣萬安說，他要用國際觀讓台北重新與世界接軌，用對家的愛與責任讓市民安居樂業，用矽谷經驗讓台北成為科技大城的基礎，「我要用我的年輕讓台北年輕、用我的創新讓台北更新」，新市長會有新風格，讓台北變得不一樣，「我是最適合擔任市長的人選」。

蔣萬安還說，他有改革的決心，決心不是掛在嘴巴說而是用實際行動展現，為了監督政府疫苗的預算並且揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時候，他公布疫苗採購保密協議的例外規定，讓謊言無所遁形，即使遭到民進黨立委圍剿，不曾退縮畏懼，即使國家機器追殺，也都擋不住他為人民追討真相的決心，擔任立委如此未來擔任市長也一樣，為了市民權益力拼到底。

蔣萬安說到，他擔任立委6年多來，在北市民代經驗未來對北市是加分，像是台中市長盧秀燕在地立委出身，得到市民高度肯定，證明擁有民代經驗擔任市長，更能理解市民心聲、了解市民需求，轉化為實際可行政策。疫情期間推動愛心待用餐、在萬華設立心理諮詢據點，辦公室提供各項服務沒有一刻停歇，這些未來是他擔任市長的養分。

最後蔣萬安強調，將台北打造以服務為導向的城市，讓台北走進世界，市民到每個城市不管倫敦、紐約、東京或首爾，被問到來自哪個城市大聲驕傲說「我來自台北」。他要用在矽谷經驗作為台北治理的基礎，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都，「我是那個全力以赴，撐起台北的蔣萬安」」，能正向力量善良正直帶進這座城市的蔣萬安，，呼籲市民支持他，共創台北美好與光榮。

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