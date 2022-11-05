北市電視辯論》黃珊珊質疑限電政策 陳時中轟北市綠電成效不彰

陳時中批評，台北市在綠電上成效不彰，雖然台北市有做節能省碳，像是在廢物的燃燒場有大型的再生能源，但住家和大樓都沒有鼓勵的政策。（取自YOUTUBE畫面）

2022/11/05 16:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點登場，在候選人詰問的部分，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提問有關於台灣電力不足的問題，質疑陳時中對於限電有甚麼政策，更酸「難道我們要用愛發電嗎？」陳時中則批評，台北市在綠電上成效不彰，雖然台北市有做節能省碳，像是在廢物的燃燒場有大型的再生能源，但住家和大樓都沒有鼓勵的政策。

陳時中指出，中央在電力的部份有詳細的規劃，台北市應該做好配合，把相關的電纜、配電做好，另外非常重要的是綠電，但台北市在綠電上成效不彰，很多縣市都積極發展這塊，對於節能省碳、環境的保護都有相當大的助益。

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陳時中表示，台北市在廢物的燃燒場有大型的再生能源，但對於在住家和大樓，基本上都沒有鼓勵，近來開始有學校在做，但這部分應該要早點開始，未來在台北市的部分主要有兩項，中央的部份要積極溝通、尋求更好的解決方案，對於自主電力、再生能源的方面，台北市更有責任要做得更好。

陳時中認為，永續是重要的課題，要思考怎樣讓環境更好，電力更充足的使用，至於節能的部份，台北市有73％是住商，住商要如何使用省電電器，怎樣讓公司、工廠讓電使用得更有效率，省下來的電如何讓弱勢者分享，這幾方面我們都要努力。

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