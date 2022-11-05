北市電視辯論》陳時中：防疫光榮印記仍在 最後一段旅程獻給台北

首場台北市長選舉電視辯論會今天舉行，在最後結論階段，民進黨候選人陳時中感性發言。（主辦單位提供）

2022/11/05 16:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕首場台北市長選舉電視辯論會今天舉行，在最後結論階段，民進黨候選人陳時中提到現在疫情看到結束曙光，今天終於能脫下口罩跟人民說謝謝、大家辛苦了，也重申「我沒有阻擋疫苗採購，國際疫苗採購有很多規範，我是全世界最想公開的人，但為了勝選破壞國際規範，我做不到。」

陳時中表示，現在疫情看到結束曙光，看到這段時間疫情以來有悲有苦，到底台灣人得到什麼？我們得到同島一命共同體、攜手同心、扶持彼此而成為典範。

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他表示，今天是職棒台灣大賽第一天，兩年前，台灣是全世界唯一讓職棒正常比賽的國家，今天因為陳時中要選舉，醫護人員和防疫人員的防疫成績卻變成邪惡成績，這種有心操弄讓他非常痛心。

對於防疫同伴，陳時中說，他要大聲講，防疫的光榮印記仍在、不會被抹滅，他在擔任指揮官期間就一直希望有一天能脫下口罩跟人民說聲謝謝，說聲「大家辛苦了」，那天就是今天，他要講「大家辛苦了，謝謝」。

陳時中也提到疫情期間一段故事，他說有個要好的縣市首長打電話給他，說長輩往生了、親友要弔唁，但因為防疫關係無法參加告別式，有無防疫和人情兩全的方法？「電話這頭我講說有，但是我做不到，即使是好朋友我也做不到」。

陳時中說，他覺得當時那首長非常難過，他唯一能說的是很抱歉，他不是冷血的人，生離死別誰不痛，但身為防疫指揮官要顧全大我，要把疫情控制住、讓傷害降到最低。

陳時中也提到，前一陣子韓國瑜前市長笑他整天愁眉苦臉像欠人錢，他要講，擔任防疫指揮官面對百年大疫，他每天面對疫情難題、面對生離死別怎麼笑得出來？「黃珊珊說我謀財害命，我在市場上聽到有人說我害死這麼多人怎麼還敢出來選舉，說不難過是騙人的」。

陳時中再度強調，他沒有阻擋疫苗、國際疫苗採購有很多規範，「我是全世界最想公開於世的人，但為了勝選破壞國際規範，我做不到，兩位律師（指黃珊珊、蔣萬安）更應該了解」。

陳時中說，疫情三級警戒下關門的店家我都知道心中有所不滿，因為他的決定或多或少受到衝擊，他也不會辯解，「全世界只有台灣為了勝選消費往生同胞、毀掉國產疫苗」。

陳時中說，他想保護全台灣每一個人，「我沒做到，很抱歉大家受苦了」，他也指出，不想要他長年居住的城市市民滿意調查墊底，也沒有想要選總統，「我不是柯文哲，我也不是蔣萬安，更不是侯友宜。我只希望把我人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市，台北」。

陳時中說，在辯論會的最後，他要謝謝這一路走來一直陪伴他的市民們，「我站路口，你們跟我揮手。我跑菜市場，你們跟我握手。我在廟口演講，你們給我拍拍手。你們的熱情，我都看到了，我都感受到了，這就是最真實的民意」。

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