北市電視辯論》黃珊珊批國家生育力滑落 陳時中反擊北市人口銳減應檢討政策

陳時中反擊，台北市人口從270萬減到246萬，其他城市也沒有少這麼多，應該要檢討整體育兒政策及生產政策，更提及中央目前的生育政策，未來也會由中央、地方一起合作。（記者楊心慧攝）

2022/11/05 16:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點登場，第二階段各候選人詰問的部分，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提問少子化問題，批評民進黨台北市長候選人陳時中身為衛福部長對於少子化問題束手無策，國家生育力仍一路滑落，陳時中則反擊，台北市人口從270萬減到246萬，其他城市也沒有少這麼多，應該要檢討整體育兒政策及生產政策，更提及中央目前的生育政策，未來中央、地方應一起合作。

黃珊珊詢問少子化造成國安危機，一個是衛福部長，一個長期在立法院衛環委員會，但都束手無策，國家生育力仍一路滑落，2018年行政院提出對策計畫，5年計畫編列超過2500億元，但審計部報告說政府砸錢方向錯誤，更嚴重的是陳時中成立少子化辦公室，卻僅開過一次會議，預算不負責任，未來是否將用這種態度面對台北市少子化的問題。

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陳時中回答時表示，少子化是國際趨勢，台灣也面臨這困難，歷任政府都很努力做這件事，但他也要問台北市為什麼人口從270萬減到246萬，其他城市也沒有少這麼多，所以北市該檢討整體育兒政策，或整體生產政策，到底有什麼問題。

陳時中指出，0至6歲國家一起養，蔡總統揭示後，我們一步步對各種補助都盡量希望做好，不管從孕產、育兒方面來做，包含人工生殖補助，讓大家不能生卻可進行冷凍胚胎，在未來適當時間生，增加可能的機會；生產時全年齡的照顧，甚至陪產身心障礙者，教她們怎麼生，以及爸媽的親職教育，讓爸爸也要幫助媽媽，增加敢生、願意生的意願。

陳時中說，育兒指導員到家庭中讓大家有幫手，坐月子有36000的補助，讓媽媽把身體照顧好，未來在托育也會加強，補足名額的不足，像是在台北增加1000個名額，並設二歲專班、增加社區親子館、推動在校安親，都是希望家長在育兒時更安心，只要把育兒相關手段做好，加上中央對人工生殖的補助、臨托體系，將來大家就敢生，少子化問題就可以得到解決。

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