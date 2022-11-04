喊「三民贏高雄就贏」 柯志恩合體侯友宜力搶中間選票

侯友宜說柯志恩是有勇氣的女力，希望2人未來一起當選、好好做事，讓新北與高雄一起向前走。（記者許麗娟攝）

2022/11/04 20:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕九合一大選僅剩22天，為鞏固藍營基本盤和搶中間選票，新北市長侯友宜今天（4日）傍晚到高雄為國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選，柯志恩說，選在三民區的市場和車隊掃街，因這裡是關鍵選區，「三民贏高雄就贏」，希望借由侯友宜的群眾魅力拉抬聲勢。

安排的輔選時間正值下班交通顛峰時間，侯友宜從屏東趕到高雄，比預定時間晚了20分鐘，兩人先到三民區天天新黃昏市場拜票，隨後車隊掃街到左營區新庄仔天公廟參拜。侯友宜助選十分賣力，幾乎走過的攤商一定要和老闆握到手，直說自己就是在菜市場長大。他不僅拉近與民眾的距離，人氣遠高於柯志恩。

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侯友宜說，柯志恩是一個有前途、有勇氣、敢承擔的女力，和她除了是好友，也有共同的理想，不論在教育、文化，對年輕人的就業都充滿正向的期待。他說，支持柯志恩是希望高雄、新北共好，大家好好做事，讓新北、高雄、北部、南部連在一起向前走，為台灣這塊土地拚個好生活。

而民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益及市議員候選人黃雍琇狠酸，柯志恩與侯友宜是「漲價女王」合體「五億探長」，柯志恩過往挺漲學費、漲淡江大學宿舍住宿費24％，現在才談要補貼學貸利息，關心教育「攏是假」，而侯友宜也曾於2018爆發文化大學大群館宿舍爭議，被戲稱為「五億探長」。

對此，侯友宜未正面回應「五億探長」一事，反而幫柯志恩說話，他說，柯志恩當老師時愛學生、疼惜學生，是值得尊敬和信賴的好老師，為年輕人帶來機會和希望。

新北市長侯友宜（左2）與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體，到三民區天天新黃昏市場掃街拜票。（記者許麗娟攝）

侯友宜在高雄的天天新黃昏市場為柯志恩拜票相當賣力，也很受眾歡迎。（記者李惠洲攝）（記者許麗娟攝）

侯友宜幾乎都過的攤販每家都要和攤商握到手，展現十足的親和力。（記者李惠洲攝）（記者許麗娟攝）

侯友宜助選十分賣力，走過攤商幾乎一定要和老闆握到手。（記者李惠洲攝）

支持者為侯友宜和柯志恩高喊凍蒜！（記者李惠洲攝）

市場攤商爭相與侯友宜、柯志恩合照。（記者李惠洲攝）

支持者送上燻雞給侯友宜、柯志恩。（記者許麗娟攝）

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