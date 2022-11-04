綠選將批「漲價女王」 柯志恩競辦：刻意曲解立院發言

國民黨高雄市長候選人柯志恩今找來新北市長侯友宜輔選，被綠營批是「漲價女王」合體「五億探長」。（湧言會提供）

2022/11/04 16:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩今（4日）傍晚將與新北市長侯友宜合體，進行市場、車隊掃街拜票，反遭民進黨3名湧言會選將批是「漲價女王」合體「五億探長」，柯志恩競辦回應，直指綠營刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言。

民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益，市議員候選人黃雍琇，今天中午與學生代表召開記者會，指柯志恩過往曾挺漲學費，更暴漲淡江大學宿舍住宿費24%，直指柯志恩說關心教育「攏是假」，並提出立法院質詢新事證，批她先漲學費與住宿費，再談補貼學貸利息，形同「五鬼搬運」、「漲價女王」名不虛傳。

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綠營再指侯友宜2018年文化大學大群館爭議，除其家人持有的公司未誠實納稅，涉及不符土地分區，與地下室違規使用等，最大的爭議就是含浴廁每人平均1.25坪使用面積，當時卻要價一學期新台幣1.75萬元，認為「五億探長」的狠勁，與「漲價女王」柯志恩毫不遜色。

對此，柯志恩競選辦公室表示，綠營議員候選人刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，根據立法院公報，柯志恩擔任立委時期強調的是學生受教品質的維護，故即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境，且也不認為調漲學費為唯一手段，曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助。

針對宿舍費調漲一事，柯辦強調，據媒體報導，當年宿舍費調漲包含淡江大學、台北大學以及台北科技大學等校，又根據淡江大學學生會會議紀錄，「...學生會對於本次102學年度各項收費標準收費會議中的宿舍費用決議結果深感遺憾，『教育資源明顯偏向公立大學的教育政策，私立大學資源因此有限』，基於對於學生權益的維護以及淡江大學宿舍的永續經營，為本次會議做出取捨，在松濤宿舍學生代表同意下，學生會尊重會議結果。」

柯辦表示，當年宿舍費調漲事宜最後獲得學生代表的同意，且強調是公私立大學教育資源落差問題。綠營候選人不明究理的批評，無疑是凸顯了其拙劣的公共事務思辨及討論能力。

民進黨湧言會指柯志恩2017年在立委主張讓學校自主調漲學費。（湧言會提供）

柯志恩競辦調出相關會議記錄，直指原意遭曲解。（柯志恩競辦提供）

柯志恩競辦調出相關會議記錄，直指原意遭曲解。（柯志恩競辦提供）

柯志恩競辦調出相關會議記錄，直指原意遭曲解。（柯志恩競辦提供）

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