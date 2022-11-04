綠選將再提立院質詢新事證 批柯志恩「漲價女王」

民進黨高雄市議員李雅慧（右起）、黃文益、市議員候選人黃雍琇再提出柯志恩於立法院質詢的新事證，證明柯志恩「漲價女王」。（記者黃佳琳攝）

2022/11/04 16:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出青年政策，強調要讓年輕人讀大學享有就學貸款利息補貼，要減輕青年壓力，民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益、市議員候選人黃雍琇今再提出柯志恩於立法院質詢的新事證，證明柯志恩「漲價女王」名不虛傳。

柯志恩競選：刻意曲解抹黑

柯志恩競選辦公室回應表示，綠營議員候選人刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾，高雄市民應共同譴責如此低劣的政治抹黑，及其所代表的負面政治文化。

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選將們直指，柯志恩寧願與新北市長侯友宜合體拜票，也不願正面回應自己被指控侵害學權的紀錄，競辦甚至不知道「宿舍費漲價」不像「學費漲價」，並非教育部權責，柯辦回應又牽拖教育部，不僅再次印證柯所謂關心教育「攏是假」，在柯的天秤兩端，選票利益更遠大於學生權益。

李雅慧提出進一步事證，直指柯志恩不只2014年在淡江學務長任內主導住宿費暴漲24%，2015年被學生指控把反漲學費學生代表趕出去，2016年對媒體主張「私校學費自主」，更在2017年10月26日的教育文化委員會質詢中，意圖想漲國立大學學費，稱「很多國立大學的家長付得起，也願意付，可是提到學費調整的時候，哪一位校長敢大聲說我們要調漲？即便這是大學校長的殷殷期盼」，柯當年不斷強調教育部應「大方地讓學校自主」、「調整學費不代表你們不重視弱勢」，證明柯志恩不止想漲私校學費，還要拿公立大學的學生家庭開刀。

陪同與會的高雄醫學大學學生議會副議長陳昱丞指出，柯志恩選舉時和青年站在一起，沒選舉時就變回原形，他自己作為私校生，非常不樂見「私校學費自主」，認為毫無節制地放任市場機制，只會衍生更多亂象，加深青年貧窮化，更不樂見宿舍費被恣意亂調，加重求學成本負擔。

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