地方首長即民防指揮官 羅致政：親中政黨勝選對台灣不利

羅致政指出，台灣需要能因應可能軍事衝突的民防指揮官，並用於檢驗所有地方首長候選人。 （台灣教授協會提供）

2022/11/04 15:54

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院外交國防委員會成員、民進黨立委羅致政今（4）日指出，國際關注中共是否加速對台動武，也會根據我國九合一選舉結果解讀台灣人民的選擇，若由親中政黨贏得勝利，將對台灣十分不利，因此台灣更需要能因應可能軍事衝突的民防指揮官，並用於檢驗所有地方首長候選人。

羅致政今日偕民團及專家學者召開「地方選舉就是民防指揮官的選舉：對抗中國武力威脅，縣市首長責無旁貸」記者會。會中指出，中共武力威脅危機日益升高，年底選舉已不只是與國家安全無關的地方選舉。若政治人物沒有清楚的敵我意識，將淪為中共的統戰工具。中共統戰沒有分中央地方，當中共明白表示絕不放棄武力犯台，不分中央或地方，「抗中保台」已成台灣所有政治工作者的義務！

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羅致政表示，中共二十大後，國際社會把焦點放在中國對台政策上，重點是中國會否對台動武。不論是美國國務卿布林肯，美國海軍司令部部長還是媒體專家分析都指出，中國可能加快對台使用武力，而台灣面臨威脅時傳遞什麼訊息跟能力，將受到國際關注。此次的地方選舉，國際將會根據選舉結果，解讀台灣人民做了什麼選擇，地方選舉由親中政黨贏得勝利，將對台灣十分不利。

羅致政說，烏克蘭戰爭後，也讓人檢視台灣的後備民防做好準備沒？烏克蘭的經驗教訓是，烏克蘭透過巷戰捍衛自己國家，美國不斷跟台灣溝通希望強化後備戰力，達到全台作戰，不只是戰爭，而是能嚇阻中國武力，只要台灣人民有捍衛台灣的決心，就可以嚇阻戰爭的發生。台灣更需要能因應可能軍事衝突的民防指揮官，並用於檢驗所有候選人。新北市有400萬人口，是全台戰力的6分之1，不論從土地或面積，從這角度檢視侯友宜是最基本標準，希望侯友宜不要迴避問題。

另，台灣教師聯盟副理事長潘威佑也提醒，站在教育立場，目前民防手冊只有28頁，一個里長一年做4次民防，顯示民防法要大修。人不自助誰助你，民防教育可以搭配公民教育讓學生老師了解，民防要落實在教育生活與整體環境，隔壁有欺負的敵國，內有內敵，外有外患。

潘威佑並呼籲政府修《民防法》，不要只有萬安演習就沒了，一點緊張感覺都沒有，很危險，溫水煮青蛙，審思民防法有修法必要。

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