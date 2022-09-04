藍營要陳時中為廁所「探頭」道歉 民進黨：只想鬥爭讓政見歪樓

民進黨台北市長參選人陳時中3日舉行「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。 （資料照）

2022/09/04 11:47

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中主張台北市公廁汰換免治馬桶，宣傳影片一幕陳時中提供衛生紙的畫面卻引發「偷窺」聯想，陳陣營隨即調整影片重新上架，國民黨今則召開記者會抨擊荒腔走板，要陳時中、民進黨向國人道歉。對此，民進黨反擊，國民黨只想透過政治鬥爭讓政見「歪樓」，讓重要的公共衛生、公共廁所等政策討論流於政治口水，這樣的攻擊實在大可不必。

民進黨發言人林靜儀表示，陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，團隊立即修正影片再重新上架；陳時中在面對媒體詢問時，也向社會大眾說明事件經過，並且表達歉意。

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林靜儀指出，免治馬桶當然是提升整潔的科技，更有助於公共衛生的改善，國家和社會是持續進步的，日本東京能夠推動免治馬桶的政策，新竹市甚至已有經驗，許多公、私部門也都有設置，為何台北不可以？為什麼不認為台北市民值得、可以在公共衛生需求上更進一步？陳時中提出的公廁安裝免治馬桶，是體貼長輩和女性的重要政策，這是參考了多元需求之後的政策，民進黨也支持這樣的進步主張。

林靜儀指出，一個思考首都未來的候選人，方方面面都該思考；這個議題引起很多人的討論，更證明這是大家日常生活切身的感受。陳時中提出的公廁安裝免治馬桶計畫，是提升台北市的公廁環境品質之一，不只設備提升，當然還包括清潔與維護以及安全！讓台北市民有更好的使用體驗，這更是進步城市的展現。廣告該檢討改進的部分，陳時中陣營已積極處理，希望其他參選陣營回到政策的本質來討論，而不是故意劃錯重點、批評枝節，卻不敢提出提升公廁的實際做法或政策。

林靜儀表示，國民黨在記者會講說安裝免治馬桶要把所有的廁所打掉重練，更是沒有經過大腦的說法，連沖水馬桶的電力都可以做文章，這就是典型的「為失敗找藉口」。難怪民進黨政府可以在短時間內，於舊校舍內完成「班班有冷氣」的政策，還可以做到「校校會發電」，因為民進黨有決心也有經驗，知道怎麼樣讓學校的小朋友都可以在炎熱的校園吹冷氣，還能兼顧發電的設備提升。民進黨也相信陳時中提出的免治馬桶計畫，也一定可以落實完成，提升台北市民的公共廁所設備與使用經驗。

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