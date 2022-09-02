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    小英挺「龍」拜廟居綠營選將之冠 林佳龍：全黨投入團結

    新北市長參選人林佳龍（左三）今在新北市五股區賀聖宮受訪強調，新北市絕對是九合一選舉的重中之重，這不只是林佳龍的選戰，也不是任何個人派系選舉，這是全黨投入、團結，感動人民，爭取最後的勝選。（記者魏瑾筠攝）

    新北市長參選人林佳龍（左三）今在新北市五股區賀聖宮受訪強調，新北市絕對是九合一選舉的重中之重，這不只是林佳龍的選戰，也不是任何個人派系選舉，這是全黨投入、團結，感動人民，爭取最後的勝選。（記者魏瑾筠攝）

    2022/09/02 11:39

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨主席蔡英文積極輔選新北市長參選人林佳龍，短短不到一個月就3度到新北市與林佳龍拜廟，次數高居全國綠營候選人之冠，林佳龍今受訪強調，新北市絕對是九合一選舉的重中之重，這不只是林佳龍的選戰，也不是任何個人派系選舉，這是全黨投入、團結，感動人民，爭取最後的勝選。

    林佳龍今在新北市五股區賀聖宮參拜後受訪強調，新北市長的選舉絕對是這次九合一選舉的重中之重，他提及，蔡英文選過新北市長，所以她對新北市也特別有感情，她也提到說如果中央提出的政策，地方政府能夠全力配合、加速推動，會有更好的成果。

    林佳龍指出，選戰節奏隨著完成登記已進入一個新的階段，上個階段從徵召提名、進駐總部、和市議員參選人舉辦聯合演講會到29個區域走透透，特別是12個立委選區是由外而內從偏鄉開始，市議員參選人是由內而外，從熱鬧的地方開始到現在，已經辦過一輪演講會。

    林佳龍表示，37位市議員參選人、12位立委已經各就各位，現在新的階段是以戰區為概念，新北市的12個立委選區都會有戰區指揮官，例如五股區就是由民進黨現任立委林淑芬指揮，作為他的分身。

    林佳龍說，現在的12個戰區都會成立「市長、立委聯合競選總部」，一直到抽籤決定號次後，會進入最後一階段，利用一個月的時間進行大型造勢活動。他強調，民進黨在新北市是以黨的名義徵召他，所以所有的人都投入，這不只是林佳龍的選戰，不是任何個人派系選舉，這是全黨投入、團結，感動人民，爭取最後的勝選。

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