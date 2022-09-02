小英再伴「龍」拜廟 「聽總統一句話 不要選錯人」

總統蔡英文昨晚偕同民進黨新北市長參選人林佳龍（右）前往土城神農宮參拜，希望選民能給林大力的支持。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/02 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨主席蔡英文積極輔選新北市長參選人林佳龍，在短短一週內兩度到新北市與林佳龍合體、拜廟。她昨晚到土城區神農宮向眾多鄉親「拍胸脯」說，「聽總統一句話，大家不要選錯人，最好的人選一定是林佳龍！」

蔡英文說，她不但是新北市民，與新北市也有很深的淵源，共在新北市選過一次市長、三次總統。二○一○年參選新北市長是她人生的第一次選舉，雖然差一點就選上，但她仍非常感謝新北市民給她很大的支持，讓她成為民進黨在新北市長選舉史上首度拿到破一百萬票的候選人。

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讚林佳龍是最好人選

她也暢談多項政績，在社會住宅議題，她話鋒一轉指「新北市真的蓋得不多，其他縣市都蓋得很積極」，林佳龍要在任內興建兩萬戶社宅，有三千戶在捷運沿線，要蓋讓年輕人付得起租金的社宅，證明政府照顧年輕人；她呼籲大家一定要選對人，林佳龍是新北市長的最好人選。

正國會與蘇系大團結

林佳龍昨天也和立委蘇巧慧成立聯合競選總部，被解讀是「正國會與蘇系的大團結」。林佳龍說，自前台北縣長蘇貞昌後，國民黨已在新北市長期執政十七年，空有升格之名卻無市政升級之實，很多市民都期待新北市能夠政黨輪替。林指出，過去包括蔡英文總統、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌都參選過，因為些微差距而不能執政，這次民進黨的心願由他來實現，超越黨派，新北市民都希望市政大翻新，「我就是帶來大翻新計畫的最好人選」。

蘇巧慧笑說，現在聽到有人詢問「正國會、蘇系團不團結？」她都會噗哧一笑，她反問說，誰沒感覺這次的新北市是空前無敵的大團結、不分你我？林佳龍都看在眼裡，市民也感受在心裡。

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