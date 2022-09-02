「吃三顆饅頭會中毒說」侯辦要求道歉 林佳龍回擊：不要借題發揮

民進黨新北市長參選人林佳龍（左三）今天在民進黨立委林淑芬（左二）陪同下，前往新北市五股區賀聖宮參拜。（記者魏瑾筠攝）

2022/09/02 10:34

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍受訪稱「吃3顆饅頭會中毒」，引起國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室要求他向全台饅頭業者道歉。林佳龍今受訪回擊，稱這是以馬克思講過的「三塊麵包論」比喻，強調「這是一個比喻，沒有任何指涉，請他們不要借題發揮」！

針對林佳龍接受媒體專訪時指出「吃了第3顆饅頭，你可能會中毒」。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今表示，饅頭不僅是庶民食物，全台更有許多民眾、庇護工場靠著賣饅頭過生活，林佳龍的發言無疑造成饅頭業者的衝擊，呼籲林佳龍向全台饅頭業者道歉。

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林佳龍今天在民進黨立委林淑芬陪同下前往新北市五股區賀聖宮參拜，並在參香祈福後接受媒體訪問，面對媒體問侯辦要求向全台饅頭業者道歉，林佳龍回應笑稱，這話是馬克思講的「三塊麵包論」。

接著林佳龍解釋，馬克思的意思是人的需求，吃第一塊麵包是為了求生、一定讓每個人吃得到；第二塊麵包吃了會是飽足感、很幸福；但吃到第三塊，他是比喻說吃太多了，久了之後對身體不好。

林佳龍揶揄，希望侯辦去了解一下，並提及他以前在寫《許文龍幸福學：零與無限大》時就是用這個比喻。他強調，麵包、饅頭就是主食，大家吃七分飽，這是一個比喻，沒有任何指涉，請他們不要借題發揮。

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