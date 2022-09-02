「辯論」與否頻交鋒 林佳龍籲侯友宜再多點勇氣

民進黨新北市長參選人林佳龍（左三）今在民進黨立委林淑芬陪同下，前往新北市五股區賀聖宮參拜並接受媒體訪問。（記者魏瑾筠攝）

2022/09/02 11:01

〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市長選舉開打，「挑戰者」民進黨候選人林佳龍、「尋求連任」的國民黨候選人侯友宜針對「辯論」與否頻頻隔空交火；林佳龍今受訪強調，爭議都不重要，最重要是要促成讓這次辯論會能夠很精彩，讓人民有知的權利，呼籲侯友宜再多點勇氣，不要跟4年前一樣用政見發表會替代，會有魚目混珠之嫌。

林佳龍今在民進黨立委林淑芬陪同下前往新北市五股區賀聖宮參拜，並在參香祈福後接受媒體訪問，面對媒體問及，侯友宜選的是「辯論式」政見發表會，不是交互詰問，是否認為在迴避挑戰？林佳龍指出，侯友宜4年前跟參選新北市長的行政院長蘇貞昌競選方式，透過當時媒體報導或是蘇貞昌出面，都說當時並不是標準辯論會，而是各自發言的政見發表會。

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林佳龍強調，市民有知的權利，如果能夠進行互相問答、交互詰問，相信會使得辯論更精彩，他也強調，參選人都有義務讓選民做最好選擇，呼籲侯友宜再多點勇氣，讓這場辯論會是標準辯論會，不要跟4年前一樣用政見發表會替代，會有魚目混珠之嫌，這是他的建議跟期待。

媒體追問，侯友宜競選辦公室拿3項鐵證說林佳龍在說謊，目前雙方各說各話，是否覺得侯友宜不堪檢驗，才用魚目混珠方式將兩者混淆？林佳龍回應，自己有填寫這次候選人登記申請表，上面針對電視政見發表會有3個選擇，分別是一輪式、兩輪式、辯論式，蘇貞昌昨天已經提到上次並不是辯論會，林佳龍對此大酸：「可能侯市長記憶出入」。

林佳龍強調，這也都不重要，最重要的是這場選舉要讓人民有知的權利，呼籲侯友宜一起促成這次辯論會。林佳龍表示，辯論會也不只是選舉委員會可以辦理，他透露，公視已尋求舉辦辯論會的意願，他很樂意接受邀請，至於侯友宜已經做了12年新北市長、副市長，說自己有很多政績，但他也有很多政見，那就一起來一場標準辯論會。

媒體再問，侯辦反擊稱這是誹謗，還稱說了一個謊要用更多謊圓，如果不懂當年辯論會形式可以去搜尋，林佳龍對此相當不以為然，揶揄侯辦的發言人、市議員參選人衝過頭，對侯友宜不好，強調還是就事論事。

林佳龍表示，有搜尋過當時的媒體報導，看他們的照片背後寫的是政見發表會，蘇貞昌也說侯友宜當時不願意接受辯論會形式，所以是各說各話的政見發表會，「當事人都出來說明了，旁邊的代言者其實可以退一步，不用打人喊救人」。

林佳龍重申，爭議都不重要，最重要是要促成讓這次辯論會能夠很精彩，讓人民有知的權利。

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