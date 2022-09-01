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    破紀錄！共機擾台8月單月已超越2020 近2021一半

    共機8月份擾台總架次遠超2020年，接近去年一半。（國防部提供）

    共機8月份擾台總架次遠超2020年，接近去年一半。（國防部提供）

    2022/09/01 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕為報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中共不僅在台灣周邊展開大規模軍演，派共機擾台頻率也明顯增加，台海局勢急遽升溫。美國網路軍事媒體《國防郵報》（The Defense Post）今天（9月1日）直言，中國解放軍8月單月擾台的架次「破紀錄」，遠超2020年，接近2021年的一半。

    根據《國防郵報》 報導，因為裴洛西和美國一眾官員相繼造訪台灣，引發北京強烈不滿，8月4日到10日的「圍台軍演」，派遣軍艦、軍機、發射飛彈近入台灣周邊海空域的規模，是1990年以後最大、最具侵略性的演習。

    另外，台灣防空識別區（ADIZ）8月份被入侵事件也迅速增加。我國防部發布的空情動態資料顯示，自8月3日起，共機已將逾越台海中線常態化，擾台軍機多達16種機型共446架次，當中大部分為戰鬥。光是8月的數字就超過2020年整年的380架次，也接近2021年整年的一半。

    《國防郵報》還指出，今年1月1日至今，中國軍機至少有1068架次侵入台灣ADIZ，已超過去年全年969架次。

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