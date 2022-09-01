談盧秀燕民調領先 蔡其昌批：每次市政出大包就拿民調操作

蔡其昌今出席台灣觀光論壇。（記者許國楨攝）

2022/09/01 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕針對某傳媒「盧秀燕目前支持度領先」的網路民調，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，盧市長每次市政出大包就會拿網路民調出來操作，屢試不爽，但總部內部民調與坊間民調落差大，差距也快速拉近中，會持續勤跑基層，讓市民感受到誠意熱情與行動力，才是選舉致勝關鍵。

根據某傳媒公布盧秀燕支持度大幅領先蔡其昌的最新網路民調，蔡其昌今天在出席台灣觀光論壇時表示，凡盧秀燕市長每次市政出大包就會拿出網路民調出來操作，屢試不爽，最近市民很關心的盧市府包庇狼師，從受害者4月檢舉到8月都沒有任何結果，還洩密讓涉案校長騷擾受害人，所以受害者又向人本基金會陳情，媒體揭露後才跳出來要解決。

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但是盧市府的局處首長不但沒把矛頭針對狼師進行追查，反過頭來批評主持公道的人本團體，造成受害者二度傷害，一連串荒腔走板的出包，讓市民炸鍋，且不意外的是，接著果然就出現一份網路民調，這一連串的操作，是盧市府慣用手法。

蔡強調，總部內部都有民調，跟這些網路民調都有很大的落差，差距也快速拉近中，會按照自己堅定的步伐勤跑基層，相信天道酬勤是不變的真理，會持續努力讓台中市民感到他的努力、誠意跟行動力，這才是選舉致勝的關鍵。

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