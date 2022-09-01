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    社宅模範房客退租超乾淨！竟被要求花9千元粉刷9面牆

    民眾租住精科社宅１、２年，屋況保持相當良好。（張耀中提供）

    民眾租住精科社宅１、２年，屋況保持相當良好。（張耀中提供）

    2022/09/01 13:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市傳出民眾退租社宅卻遭刁難！議員張耀中今在議會質詢時指出，民眾入住精科社宅1、2年後退租，將屋子打掃得相當乾淨，堪稱模範，但難免有使用痕跡及一點點污漬，竟被市府委託代管的物業公司要求重新粉刷9面牆，每面牆計價1千元，共計9千元，也有一名租戶只是洗衣機靠牆有痕跡也被要求重新粉刷，要價1千8百元。

    張耀中公佈文山三街租屋社宅民眾清理交屋的畫面，從客廳、廚房、臥室、浴室及陽台，回復得非常潔淨，僅在牆面有使用痕跡，卻被拿著放大鏡檢視，遭到刁難，在點交單上以「人為使用污損」為由，要求必須整面牆重新粉刷，9面牆要付上共9千元，連浴室玻璃拉門污漬及霉漬，要記上特清1小時200元清潔費，讓張耀中大呼離譜。

    張耀中質疑，社宅的管理物業公司對於交屋恢復狀況的標準何在，這樣的案例合理嗎，質詢市府與物業公司如何簽合約，都發局長黃文彬看到交屋的屋況畫面後表示，民眾租用社宅後退租須恢復原狀，但對於此事，會來了解。

    另外張耀中和市議員王立任也對於台中市社宅的需求是否足夠提出質疑，指以德國為例，社宅須占民宅的50%，台中市住宅戶有108萬戶，學者認為占比應為5%，但目前台中市社宅數卻連1%都不到，另外租金補貼也不足，核定比例僅70%、1萬8450戶，為6都最低，其他5都達80%以上。

    黃文彬回應，歐洲是社會福利國家，社宅占比標準不同，目前中市社宅需求量是1萬2000到1萬4000戶，中央與地方合起來的社宅數是超過的，市府也推出多元成家、租金補貼、包租代管等，至於租金補貼不足，市府有補貼，本來7千多戶，增加到1萬8千多戶。

    王立任也指蔡其昌競選政策提出4年增加8千戶社宅，要求盧市府提出具體數字，黃文彬則回應市務做法務實，任內已再規畫2000戶；副市長黃國榮則指出，會依需求量持續增加。

    民眾租住精科社宅１、２年，將房子打掃得乾淨，卻因牆面有使用痕跡被要求整面牆粉刷，一面牆計價1千元。（張耀中提供）

    民眾租住精科社宅１、２年，將房子打掃得乾淨，卻因牆面有使用痕跡被要求整面牆粉刷，一面牆計價1千元。（張耀中提供）

    民眾租住精科社宅，並回復原狀交屋，卻因牆面有使用痕跡被要求整面牆粉刷，9面牆共要9千元。（張耀中提供）

    民眾租住精科社宅，並回復原狀交屋，卻因牆面有使用痕跡被要求整面牆粉刷，9面牆共要9千元。（張耀中提供）

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