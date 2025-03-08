阿美哭了！「山除薇害」三八婦女節快閃相挺 要王鴻薇正視民意

「山除薇害」今（8日）上午則藉著三八婦女節，舉辦「3/8婦女節挺阿美，Team 阿美挺女權」，與多個團體串聯共同聲援阿美。阿美本人也因感動淚灑當場，並呼籲王鴻薇正視民意。 （記者甘孟霖攝）

2025/03/08 12:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨日前大動作召開記者會，公布罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人「阿美」真實姓名及個資，肉搜公民行為引發各界撻伐。「山除薇害」今（8日）上午則藉著三八婦女節，舉辦「3/8婦女節挺阿美，Team 阿美挺女權」，與多個團體串聯共同聲援阿美。阿美本人也因感動淚灑當場，並呼籲王鴻薇正視民意。

「山除薇害」表示，1908年的3月8日，美國的女性走上街頭爭取女性參政權，終於走到2025的今天，台灣女性可以關心、參與政治，並且在這一波大罷免活動中，成為中堅主力份子，台灣的政治社會運動，已經從過去男性為主體，走到了現在女性參與人數與熱度，都來到高峰。

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團隊表示，今天活動就是想要藉由三八婦女節的契機，在這個重要的日子裡現身力挺發言人阿美，現年才27歲的阿美辛苦創業擁有自己的公司，是位傑出女性；而除了創業家精神，阿美也擔憂台灣前途，才會在大罷免活動中站出來，阿美匿名、戴口罩不是為了自己，而是擔心過程中家人、朋友會受到威脅與干擾，卻遭到王鴻薇以抹黑鬥爭的手段，公布私人資訊，甚至要求檢調調查阿美的公司金流，這些舉動，都是在恐嚇阿美不要參與政治。

活動現場各團體也以國語，台語，英文，日文，德文等語言宣講，象徵台灣群眾的民主與多元價值，現場並免費發送「我們都是阿美」胸章，以及「阿美台派寶寶貼紙」。

阿美約於上午10點半抵達現場，獲得在場群眾喝采，高舉著「我們都是阿美」的手舉牌，並高喊「阿美加油」，看到此情況也讓阿美感動落淚。阿美表示，自己是淚點低的人，但流淚並不代表她害怕，很感謝大家願意出來聲援她，「阿美」所代表的是每一個人，大家都只是普通公民，只是一群很深愛台灣的台灣人，想要有正常、不會亂刪國防預算的立法院。

阿美受訪表示，今天很意外許多熱心志工做了徽章、貼紙等文宣品聲援她，感受到大家對於國民黨一定很憤怒，才能迅速轉化成行動，而這次也是第一次拿下口罩站在街頭，心情感覺比較放鬆，她想強調，她是誰真的不重要，希望大家能把焦點放在各個罷團身上，一起努力團結。

她說，接下來3月13日將啟動第二階段連署，要把這些立委「刪一刪」，在60天連署期間都會有連署活動，這件事情非常不容易，除了志工量能外，也需要民眾支持，此外也感謝願意合作的店家們。由於第一階段送件前團隊就收了2.2萬多份意向書，相信很有機會突破第2階段，團隊會把目標擺在4.5萬份，確保第三階段投票一定會過。

她也提及，造冊應該是團隊中壓力最大的部分，任何失誤都可能讓一張連署書失效，而每個民眾寄託給團隊的份量都很不容易，還有許多人特地從國外飛回來，只為交連署書。

最後，阿美也喊話王鴻薇，公開平民個資的行為非常low，如果連她這個「政治小白」都能把王鴻薇罷免掉，只說明王根本沒有任何建樹，希望王鴻薇能夠正視民意，不要再把一切都推給民進黨，她只是一個沒有黨派的普通公民，現在連很多國民黨支持者都看不下去了，希望王能好好面對民意。

阿美拿著志工製作的相挺小物。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」發言人「阿美」真實姓名及個資遭國民黨公布，「山除薇害」今（8日）上午藉著三八婦女節，舉辦「3/8婦女節挺阿美，Team 阿美挺女權」，與多個團體串聯共同聲援阿美。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」發言人「阿美」真實姓名及個資遭國民黨公布，「山除薇害」今（8日）上午藉著三八婦女節，舉辦「3/8婦女節挺阿美，Team 阿美挺女權」，與多個團體串聯共同聲援阿美。（記者甘孟霖攝）

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