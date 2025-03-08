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    郭智輝用「蒙古症」比喻涉歧視 智障者家長總會強烈抗議

    經濟部長郭智輝用娶「蒙古症」媳婦來比喻台積電與英特爾合資議題，引發身障團體強烈抗議，認為其涉及歧視。（資料照）

    經濟部長郭智輝用娶「蒙古症」媳婦來比喻台積電與英特爾合資議題，引發身障團體強烈抗議，認為其涉及歧視。（資料照）

    2025/03/08 11:41

    〔記者吳柏軒／台北報導〕經濟部長郭智輝接受媒體專訪時，被問到台積電與英特爾是否被迫合資？郭竟用娶「蒙古症」媳婦有長期負面影響，引發歧視身障者爭議；中華民國智障者家長總會表達強烈抗議，重申蒙古症早已正名為「唐氏症」，且僅知染色體異常，但致病原因不知，任何家庭都可能生出唐氏症，郭的言論已經明顯損害唐氏症本人與其家庭的婚姻權。

    智障者家長總會副秘書長孫一信今（8日）表示，針對經濟部長郭智輝評論台積電和英特爾被迫合資的可能性，竟然以娶蒙古症家庭媳婦的負面長期影響，作為風險的比喻，本會表達強烈抗議。

    孫一信澄清，首先，蒙古症在國際上（在台灣也一樣）很久很久以前，已經改為唐氏症（以英國醫生約翰．蘭登．唐的名字命名），以避免對於某一個種族的不敬。

    孫一信強調，唐氏症候群在1959年已經確定是染色體的異常所致，不過到底是什麼原因導致？目前也沒確定答案，所以任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性。而事實上，世界上每一個孩子都不一樣，我們早已體會到這個道理？因此也沒有放棄我們孩子任何發展的機會。

    孫一信表示，郭部長的發言，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像。因此歧視了唐氏症本人以及他的家庭。且我國已簽署「身心障礙者權利公約」，部長的言論，其效果已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。

    孫一信還說，要告訴郭部長一個消息，南韓的藝術家鄭恩惠和男朋友交往1年之後，宣布要在今年5月結婚喔！請問你要告訴他（她）長期的風險嗎？還是跟我們一樣給他們滿滿的祝福？

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