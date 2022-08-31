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    巧合？與「彰化新芽」參選人同框 吳晟發現舊詩句早有「新芽」

    彰化縣議員參選人楊子賢（圖左）朗誦吳晟（圖右）的「我還年輕」詩作。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員參選人楊子賢（圖左）朗誦吳晟（圖右）的「我還年輕」詩作。（記者劉曉欣攝）

    2022/08/31 23:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太巧了！詩人吳晟記錄片「他還年輕」獲得「彰化新芽連線」力挺；吳晟才發現，原來在他在《落葉》一詩當中就有寫到「赫然發現枯枝／是新芽萌發的預告」，覺得真是巧合，也希望年輕力量能夠莫忘初衷，為家鄉好好打拚！

    「彰化新芽連線」成員有縣議員參選人楊子賢、藍駿宇、劉珊伶，以及現任議員張欣倩、洪騰明，聯合彰化綠色資源人文保育協會、彰化醫療界聯盟、彰化環保聯盟一起包場放映記錄片「他還年輕」，讓吳晟非常感動。

    吳晟說，他在所寫的「落葉」一詩當中，就寫到「赫然發現枯枝／是新芽萌發的預告／每一片落葉輕輕鬆手／都是為了讓位給新生」，剛好就有「新芽」兩字，他始終相信台灣年輕改革的力量，可以一棒接一棒的傳承下去，期許「彰化新芽」的年輕人要莫忘初衷、堅持公義的精神，為家鄉好好打拚。

    因為吳晟曾念過彰化高中，楊子賢與藍駿宇都稱呼吳晟為「學長」，楊子賢今天就朗誦吳晟所寫的「他還年輕」詩作，楊子賢說，他在詩裡頭讀到吳晟學長對於台灣這片土地的感情，就算台灣遭受打壓，不斷有新生的進步力量，希望更多人來觀看紀錄片，讓更多民眾瞭解到台灣本土的正義關懷。

    而綠協理事長吳麗慧表示，紀錄片包場報名秒殺爆滿，所以綠協決定加碼贈書、贈票活動，將會送出限量「北農風雲」一書，以及「他還年輕」電影門票，讓觀眾感動加倍。

    彰化新芽連線成員楊子賢（圖右一）、洪騰明（圖左二）、藍駿宇（圖左一）等人，力挺詩人吳晟（圖右二）記錄片「我還年輕」。（記者劉曉欣攝）

    彰化新芽連線成員楊子賢（圖右一）、洪騰明（圖左二）、藍駿宇（圖左一）等人，力挺詩人吳晟（圖右二）記錄片「我還年輕」。（記者劉曉欣攝）

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