「他還年輕」高雄場隨片登台 吳晟：政治人物須有見識與堅持

台灣基進今舉行詩人吳晟紀錄片「他還年輕」放映場，吳晟本人受邀首度隨片登台。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/27 22:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進今舉行詩人吳晟紀錄片「他還年輕」放映場，吳晟本人受邀首度隨片登台；他表示自己從年輕就參與民主運動，政治人物須有「見識」與「堅持」，基進甘願堅持，有見識且看得出真相，自己看在眼中、佩服在心中。

「他還年輕」是導演林靖傑耗時4年為本土詩人吳晟紀錄，他費時3年時間、長期駐點的拍攝策略，跟著吳晟穿梭彰化鄉間、踏查濁水溪生態，還飛住美國愛荷華回憶參加寫作班心情，至溫哥華拜訪作家瘂弦，動人呈現吳晟與家庭友人間的情感。

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基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠也進行映後分享，紛紛感謝吳晟一生透過書寫與行動，持續守護台灣的本土精神；吳晟則表示這是首次「隨片登台」，感到非常開心。

吳晟指出，自己是高雄女婿，每年都帶兒女伴妻子回娘家，高雄可說是第二故鄉，對高雄的感情特別深刻，因此得稱現場的高雄觀眾一聲「鄉親」，感覺很親切。

他說，首次「隨片登台」，談談本片當中「稍微不有趣」的吳音寧北農事件，原本想要導演將自己拍得優雅、像個詩人，但電影自2017年秋天開始拍攝後，不久便碰上北農事件，導致自己在片中一直憂頭愁面，難忍表現出心情不佳，也開玩笑向現場觀眾表示，自己本性不是這樣。

而北農事件當時看見台灣基進為時任北農總經理的女兒吳音寧抱不平、仗義執言，表示感謝之意，也對於罷免韓國瑜的行動表示佩服。

他說，自己從年輕參與民主運動，有感政治人物必須有「見識」與「堅持」，台灣基進許多年輕朋友具備見識，因此在韓流當下便看得出真實，更重要的是有所「堅持」，有些人不見得未能察覺，但在潮流當下不敢去對抗，因而得以當選。

但基進甘願堅持，且有見識看得出真相，雖然艱難但把是非公理放在第一的堅持，讓自己看在眼中、佩服在心中。

李雨蓁認為，本片導演也是來自高雄鳳山的林靖傑，能在上映前在高雄舉辦包場，格外具有意義；楊佩樺表示，這些記錄著台灣的歷史與生活的文字，其實正是台灣文化中相當重要的一環；劉航遠指出，傳承起這樣素樸的執著，是年輕一輩的責任，透過電影與座談對話，相信更能讓台灣人理解、守護家園與土地的重要性。

楊佩樺（左起）、李雨蓁與吳晟對談。（記者王榮祥翻攝）

台灣基進今舉行詩人吳晟紀錄片「他還年輕」放映場，吳晟與基進夥伴聊聊過往為民主奮鬥歷程。（記者王榮祥翻攝）

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