陳燕飛站台後挺林佳龍 侯友宜：為新北打拚不分彼此

新北市長侯友宜被問到是否在拔綠營的樁，侯友宜說大家都是好朋友。（記者翁聿煌攝）

2022/08/31 18:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰逐漸加溫，新北市土城28日舉辦會員大會邀市長侯友宜到場，宜蘭縣同鄉會總會理事長、市政顧問陳燕飛先前因支持立法院長游錫堃，也到場挺侯友宜，引拔樁聯想，但遭到綠營人士否認，侯友宜今天被問到此事，他推崇陳燕飛是他所敬重的企業家，也是凝聚宜蘭鄉親的重要力量，希望未來能夠和他一起繼續為新北市打拚。

被問到陳燕飛現在要出來擔任林佳龍後援會長，侯友宜認為，長期以來大家不斷的一起合作努力，為新北市的鄉親，為各方面的公益慈善、弱勢團體給予更多的支援，所以「我們不分彼此你是誰、我是誰，我們都是一家人」，各地方鄉親能夠到新北市來落腳生根，大家一起共創繁榮，這才是他最大心願，盼大家支持「侯侯作代誌」，認真打拚，好好做事超過所有一切。

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侯友宜也被問到綠營參選人林佳龍推出青年成家基金10萬元，新北市是否有類似政策？侯友宜回應，年輕人成家，他不但開心，也樂於協助，不過，成家過程，其實最重要是要讓他如何在這塊土地能夠安居樂業，所以，新北市推出的不是只有成家方案，最重要的要讓孩子們從0歲到3歲的公共托育，新北市也做到六都總和一半以上，還有增班的幼兒園公共化，也是這4年增加183班，未來2年要增100班。

侯友宜說，他不僅要讓年輕朋友成家立業，還要能養育下一代才是最大目標，所以鼓勵青年朋友成家最重要是要多元面向給予支持跟照顧，讓青年朋友能夠在新北市不斷成長茁壯養育下一代。

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