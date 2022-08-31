陳燕飛籌組後援會相挺 林佳龍：宜蘭人很惜情

林佳龍表示，很感謝陳燕飛籌組後援會來相挺，宜蘭人很惜情。（記者林欣漢攝）

2022/08/31 15:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，民進黨新北市長林佳龍今天下午受訪時表示，很感謝陳燕飛籌組後援會來相挺，宜蘭人很惜情，自己在人生成長過程中跟宜蘭有很深的淵源。

陳燕飛28日以新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長的身分，出席同鄉會土城分會暨成立力挺新北市長侯友宜連任後援會的活動，被外界視為拔樁，對此，陳燕飛30日親訪林佳龍競選辦公室，澄清不是設計與人同框拍照就叫「拔樁」，並將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長。

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林佳龍表示，宜蘭人很惜情，自己有認養宜蘭20多名弱勢學童，協助編寫宜蘭縣史，擔任交通部長時，也積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化、蘇花改等建設，也成立大東北角觀光圈，與觀光業界有很好的互動，很感謝立法院長游錫堃等貴人相助，「我在人生成長過程中跟宜蘭有很深的淵源，也可以算是宜蘭人。」

對於土城宜蘭縣同鄉會榮譽理事長暨新北市議員林金結表示，陳燕飛28日致詞提到，是自動參加侯友宜後援會成立活動，陳燕飛的出席超越藍綠及選舉的層次；林佳龍說，陳燕飛已經對外說明，尊重他的說法，以陳的說明為主，不加油添醋。

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