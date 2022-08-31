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    林佳龍邀賴清德輔選 侯友宜：我訴求的對象是新北市民

    民進黨新北市長參選人林佳龍預計九月邀請副總統賴清德輔選，被問到是否感到壓力？新北市長侯友宜表示，他訴求的對象是新北市民，好好做事比較重要。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍預計九月邀請副總統賴清德輔選，被問到是否感到壓力？新北市長侯友宜表示，他訴求的對象是新北市民，好好做事比較重要。（記者賴筱桐攝）

    2022/08/31 11:00

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天完成選舉登記，預計9月邀請副總統賴清德輔選。國民黨新北市長侯友宜今天被問到是否感到有壓力？侯表示，他訴求的對象是新北市民，好好努力地把事情做好，才是最重要的事。

    針對林佳龍再次下戰帖，希望侯友宜在參選登記表上勾選辯論選項，而非政見發表會。

    侯友宜今天在市政會議後受訪表示，上次選舉按照自己的選舉步驟，該做什麼就做什麼，上次也跟行政院長蘇貞昌一起辯論過，所以選舉規劃還是按照既定步驟走。

    記者追問，是否同意接受辯論？侯友宜說，透明公開的選舉方式，相信這是必經過程。

    另外，賴清德預計9月與林佳龍合體造勢，未來蔡英文總統、蘇貞昌也會接力輔選，被問到是否感到壓力？

    侯友宜說，他訴求的對象是選民、新北市民，用自己的行動方式跟市民緊緊地站在一起，面對市民解決問題，讓民眾看到城市的進步，這才是他的態度，他關心的就是新北市民，好好努力地把事情做好，才是最重要的事。

    外界關心被視為藍營領頭羊的侯友宜，未來是否規劃到各縣市輔選？

    侯友宜表示，新北市跟各縣市有很多共同的市政合作，也有共同的想法與理念，大家一起團結、並肩作戰，讓台灣更好，新北市也會好，大家一起努力好好做事，團結在一起面對所有挑戰。

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