民眾黨不推新北市長參選人 蔡壁如：行政能力與經費有限

台灣民眾黨立委蔡壁如表示，民眾受限行政能力和經費，考量後決定不推派新北市長參選人。（記者賴筱桐攝）

2022/08/30 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長選戰逐漸升溫，藍、綠將由競選連任的國民黨新北市長侯友宜對決民進黨新北市長參選人林佳龍，民眾黨確定不推派新北市長人選。民眾黨立委蔡壁如今天受訪表示，台灣民眾黨是新興政黨，就行政能力與經費而言，無法支援這麼多縣市。

蔡壁如今天陪同民眾黨新北市議員參選人張凱鈞、王如意登記，針對民眾黨不推派新北市長參選人的考量，蔡壁如表示，對於成立3年的新興政黨而言，行政能力與經費有限，目前在宜蘭縣、桃園市、新竹市分別推出縣市長參選人，台北市則支持無黨籍的黃珊珊參選市長，如果能好好地把北台灣的區域聯防打好，就是踏出成功的第一步。

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媒體詢問，新北市沒有「母雞」（市長參選人），民眾黨主席柯文哲是否會替黨籍議員參選人站台輔選？

蔡壁如說，新北市離台北很近，只要有時間，主席或其他委員都可以很快協助支援，新北市距離立法院也很近，如果黨籍參選人希望她出席的場合，都可以一起努力。

至於新北市長參選人傾向支持誰？蔡壁如表示，對於目前國民黨或民進黨的市長參選人，民眾黨採取開放的態度，民眾黨是柔性政黨，對於很多事情都採取開放態度。

蔡壁如提到，台北市長柯文哲和侯友宜互動密切，以前雙方還沒有當市長時，就是好朋友，尤其雙北長期都有合作，每隔3個月召開雙北論壇，討論交通、捷運、建設和河域治理等議題，雙北合作的時間多，兩邊本來就是好朋友。

媒體詢問，柯、侯2024是否從好朋友成為對手？蔡壁如回應，2024的事情等2022選完再說，還說「你們也想太遠了」，先把眼前的2022的仗選好，不要想太遠，那是明年的事情，面對選舉就是各自努力。

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