為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林佳龍競辦證實 陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長

    林佳龍競選辦公室證實，陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長。（圖擷取至陳歐珀臉書）

    林佳龍競選辦公室證實，陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長。（圖擷取至陳歐珀臉書）

    2022/08/31 10:38

    〔記者林欣漢／新北報導〕立委陳歐珀今天在臉書表示，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城證實確有此事，宜蘭鄉親正進行連署推薦，相信會全力支持林佳龍當選新北市長。

    陳歐珀指出，陳燕飛28日以總會長的身分出席同鄉會土城分會的活動，被新北市長侯友宜陣營及特定媒體曲解為成功將林佳龍「拔樁」。如此被吃豆腐不僅陳燕飛本人沒辦法接受，宜蘭同鄉會多數的鄉親更不會同意這樣的說法。

    陳歐珀說，這件事凸顯國民黨知道「宜蘭同鄉會」在新北市的影響力有多大。2014年立法院長游錫堃參選新北市長得到93萬票，然而同期的新北市議員選舉，民進黨總共只拿到81萬票。事後分析，會產生這將近12萬票的差距的原因，正是在新北打拚的宜蘭人，對游錫堃過去擔任宜蘭縣長期間打造「宜蘭經驗」的肯定。

    陳歐珀表示，林佳龍身為游錫堃院長的子弟兵，又曾經擔任台中市長、交通部長，具有完整的行政資歷。不只在疫情期間給予全台觀光業極大的紓困協助，也成立大東北角觀光圈，積極推動宜蘭觀光事業。對宜蘭建設的貢獻，包括北宜高鐵、鐵路高架、蘇花改、蘇花安工程、台62線可行性評估等。甚至自高中時便認養宜蘭縣20多名弱勢學童，並持續花時間課輔關懷陪伴。

    這份暖心看在咱宜蘭人眼裡，凸顯林佳龍不只會「做事」，更懂得如何「做人」。陳歐珀表示，在短短不到兩天的時間內，他與陳燕飛便邀集雙北宜蘭同鄉會理事長及多位具影響力的宜蘭同鄉，共同號召籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」，並成功召開第一次籌備工作會議，由陳燕飛擔任榮譽總會長。

    陳燕飛說：「要挺，就是挺真的！不是設計與人同框拍照就叫『拔樁』。」陳歐珀強調，他與宜蘭人會用行動力證明，宜蘭鄉親、宜蘭旅北鄉親是真正支持林佳龍擔任新北市長，打造更好的新北宜生活圈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    調整選戰節奏？林佳龍強調：選戰節奏相當好
    2022/08/30 12:48

    調整選戰節奏？林佳龍強調：選戰節奏相當好
    賴清德9月中旬投入輔選 林佳龍大讚：是團隊很大助力
    2022/08/30 11:22

    賴清德9月中旬投入輔選 林佳龍大讚：是團隊很大助力

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    三度把新北講成台北 侯選辦酸「讓林佳龍照自己規劃走」
    2022/08/30 09:25

    三度把新北講成台北 侯選辦酸「讓林佳龍照自己規劃走」
    板橋社宅疑標售 侯友宜澄清：完全沒有
    2022/08/29 16:45

    板橋社宅疑標售 侯友宜澄清：完全沒有

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播