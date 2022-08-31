林佳龍競辦證實 陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長

林佳龍競選辦公室證實，陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長。（圖擷取至陳歐珀臉書）

2022/08/31 10:38

〔記者林欣漢／新北報導〕立委陳歐珀今天在臉書表示，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛將擔任「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長，對此，林佳龍競選辦公室發言人李坤城證實確有此事，宜蘭鄉親正進行連署推薦，相信會全力支持林佳龍當選新北市長。

陳歐珀指出，陳燕飛28日以總會長的身分出席同鄉會土城分會的活動，被新北市長侯友宜陣營及特定媒體曲解為成功將林佳龍「拔樁」。如此被吃豆腐不僅陳燕飛本人沒辦法接受，宜蘭同鄉會多數的鄉親更不會同意這樣的說法。

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陳歐珀說，這件事凸顯國民黨知道「宜蘭同鄉會」在新北市的影響力有多大。2014年立法院長游錫堃參選新北市長得到93萬票，然而同期的新北市議員選舉，民進黨總共只拿到81萬票。事後分析，會產生這將近12萬票的差距的原因，正是在新北打拚的宜蘭人，對游錫堃過去擔任宜蘭縣長期間打造「宜蘭經驗」的肯定。

陳歐珀表示，林佳龍身為游錫堃院長的子弟兵，又曾經擔任台中市長、交通部長，具有完整的行政資歷。不只在疫情期間給予全台觀光業極大的紓困協助，也成立大東北角觀光圈，積極推動宜蘭觀光事業。對宜蘭建設的貢獻，包括北宜高鐵、鐵路高架、蘇花改、蘇花安工程、台62線可行性評估等。甚至自高中時便認養宜蘭縣20多名弱勢學童，並持續花時間課輔關懷陪伴。

這份暖心看在咱宜蘭人眼裡，凸顯林佳龍不只會「做事」，更懂得如何「做人」。陳歐珀表示，在短短不到兩天的時間內，他與陳燕飛便邀集雙北宜蘭同鄉會理事長及多位具影響力的宜蘭同鄉，共同號召籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」，並成功召開第一次籌備工作會議，由陳燕飛擔任榮譽總會長。

陳燕飛說：「要挺，就是挺真的！不是設計與人同框拍照就叫『拔樁』。」陳歐珀強調，他與宜蘭人會用行動力證明，宜蘭鄉親、宜蘭旅北鄉親是真正支持林佳龍擔任新北市長，打造更好的新北宜生活圈。

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