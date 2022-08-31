一起看紀錄片《他還年輕》 吳晟幽默自薦盼也擔任林佳龍新北市政顧問

林佳龍（右3）受邀出席欣賞紀錄片《他還年輕》。（記者林欣漢攝）

2022/08/31 17:34

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天受前文化部長鄭麗君邀請，與作家吳晟一同在板橋欣賞紀錄片《他還年輕》，吳晟表示，自己過去曾在台中擔任林佳龍市政顧問，也幽默自薦未來希望也在新北，擔任林佳龍的市政顧問，一起守護土地。

林佳龍競選辦公室指出，《他還年輕》是導演林靖傑耗時4年的作品，以長期駐點的拍攝策略，觀察吳晟每天的日常生活，包括創作、游走田野，以及和親友的互動。開拍當時正逢吳晟的女兒吳音寧因擔任北農董事長而遭受攻擊，面對到生命中最大的挫折，一度無法提筆寫詩，到最後又重拾筆桿創作，整個過程的轉折都被完整紀錄下來。

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林佳龍表示，他和鄭麗君、吳晟、林靖傑都是多年的好友，可以說是志同道合，過去林靖傑的作品，他都會包場支持，邀請社會大眾一同欣賞。2017年吳晟面臨生活上的轉折，後來台中舉辦花博也有更多的合作，那是他和吳晟彼此最親近的時候，也一起在台中種下100萬棵樹。

林佳龍提到，他針對新北市的環境問題，提出「環境大減碳」5項主張，其中一項就是要種植400萬棵樹，因為新北有400萬的市民，新北市人均綠地是六都最低，必須要種樹來降低熱島效應，也希望未來能成立樹木植栽委員會，再邀請吳晟來指導。

吳晟說，自然環境需要大家共同維護，過去他和林佳龍有很多的合作，非常高興能有機會一起推動植樹，期待未來林佳龍能夠當選新北市長，他也要自薦，希望未來能擔任林佳龍團隊的市政顧問，繼續為這塊土地盡一份力量。

鄭麗君也說，林佳龍是野百合運動的大學長，也是影響她從政的重要友人，她百分百支持林佳龍，憑著林佳龍的專業還有堅持到底的態度，來擔任新北市長，一定能凝聚人民的認同，為新北市帶來新未來。

林佳龍（右1）受邀出席欣賞紀錄片《他還年輕》，吳晟（右2）表示，自己過去曾在台中擔任林佳龍市政顧問，幽默自薦未來希望也在新北擔任林佳龍的市政顧問。（記者林欣漢攝）

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