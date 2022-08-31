嗆「林姿妙起訴也提名」 涉貪起訴藍營中市議員冉齡軒退黨參選

「林姿妙被起訴還被提名」，涉貪被起訴的國民黨中市議員冉齡軒怒退黨今登記參選到底。（記者蘇孟娟攝）

2022/08/31 13:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕涉詐領助理費遭貪污罪起訴的國民黨台中市議員冉齡軒，今率山城鄉親聲勢浩大到台中市選委會設在豐樂公園的登記現場，登記參選第14選區市議員，因國民黨台中市黨部該區已提名吳振嘉，冉齡軒不滿指出，「宜蘭縣長林姿妙被起訴還被提名」，她的官司還在訴訟中卻被排除，她對黨中央評議委員會的提名機制不滿，既然黨不要她，她宣佈退黨，她有山城民意支持，將參選到底，再為山城民眾打拚，不到至上午登記時間截止，她因部份資料不全，未完成登記手續，冉齡軒強調，下午會趕緊補件，「今天一定會完成登記參選」。

冉齡軒因涉詐助理費在押期間錯過國民黨內初選，國民黨台中市黨部透過民調決定由新人吳振嘉出線，第14選區僅提名一席；冉齡軒交保後原積極爭取報准參選，但黨部認為應尊重初選機制，未予同意，吳振嘉已在登記第1天在立法委員江啟臣等人陪同下完成登記，冉齡軒動態備受矚目，今日上午冉齡軒率10多名山城支持者聲勢浩大抵達登記會場，大動作宣誓參選到底的決心。

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冉齡軒指出，過去3年多來，她為山城地區爭取到多少建設，山城民眾均對她十分肯定，去年10月她的民調最高，顯示她有堅強民意支持，但她卻遭政治、司法甚至國民黨打壓，8月27日黨的地方幹部還跟她說，若她執意參選就會依黨紀開除黨籍處分。

冉齡軒氣憤指出，「我何錯之有」、「宜蘭縣的林姿妙被起訴都還被提名」，她的官司還在訴訟過程中卻要被開除黨籍，對她非常不公平，國民黨中央評議委員會決定黨的機制，但錯誤機制她不能接受，她一生忠黨愛國，既然黨不要她，要她退黨她就退黨，她會參選到底，她相信鄉親的民意就是支持她的最強基礎，她更要讓黨中央及地方黨部知道，山城民意不是黨單方面就可以做決定，她退黨參選到底，山城的民意及山城百億建設都不能等。

冉齡軒也再次澄清，她清廉自持，一路走來清白清廉從不貪污，但助理來自四面八方，有人離職後做不利證據污衊她，但她沒有做不法行為，雖然過程會辛苦，但相信台灣司法可以還她清白，她也會透過選舉再次為山城鄉親打拚。

「林姿妙被起訴還被提名」，涉貪被起訴的國民黨中市議員冉齡軒怒退黨今登記參選到底。（記者蘇孟娟攝）

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