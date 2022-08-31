為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    完成苗縣長參選登記 徐定禎「三大保證」上任即推動

    民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    2022/08/31 12:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，上午在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。柯、羅、楊、鄭都表示，苗栗在國民黨執政下，爆發財政危機、發展停滯，唯有政黨輪替，讓理財有方的徐定禎當選，才能改變；徐定禎也喊出「營養午餐免費；重陽敬老禮金2000元；免費補助假牙」三大保證，強調上任即推動，說到做到！

    徐定禎上午在競選總部主任委員柯建銘、總幹事羅致政、楊長鎮及任黨桃竹竹苗區選舉總督鄭文燦，與黨籍各級參選人的「苗栗隊」夥伴陪同下，前往苗栗縣選舉委員會完成參選縣長登記。

    柯建銘表示，苗栗縣自實施地方自治以來72年，長期由國民黨執政，從未有政黨輪替，造成地方派系壟斷、黑金勾結，進而導致爆發財政危機、發展停滯，唯有政黨輪替，才能改變。黨中央對此次苗栗縣長選舉的重要度不亞於6都，所以也指派他和鄭文燦擔任總督，共同力拚翻轉。

    羅致政、楊長鎮、鄭文燦也讚許徐定禎於任頭份市長期間，讓頭份蓬勃發展，更讓頭份市庫從負債6000萬元到賸餘3億元，這就是現今財政困難、發展停滯的苗栗縣所需要的縣長，並強調這是改變的關鍵機會，懇請鄉親支持，共同贏來苗栗新的未來！

    徐定禎同時也提出「三大保證、五大願景、十大承諾」政見，他並強調，其中「營養午餐免費；重陽敬老禮金2000元；免費補助假牙」三大保證，上任即推動，說到做到！

    民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    徐定禎參選苗縣長指民調領先 其他對手這麼說
    2022/08/30 20:34

    徐定禎參選苗縣長指民調領先 其他對手這麼說
    翻轉苗栗最好機會！ 蔡英文：中央地方一條心、讓苗栗更好
    2022/08/28 14:37

    翻轉苗栗最好機會！ 蔡英文：中央地方一條心、讓苗栗更好

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    徐定禎拋政見 部苗升醫學中心、規劃橫向聯繫道路
    2022/08/22 13:57

    徐定禎拋政見 部苗升醫學中心、規劃橫向聯繫道路
    民進黨拚苗栗執政 徐定禎有信心
    2022/08/10 13:17

    民進黨拚苗栗執政 徐定禎有信心

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    徐定禎跑基層搏感情 將辦問政說明會闡述政見
    2022/08/08 14:02

    徐定禎跑基層搏感情 將辦問政說明會闡述政見
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播