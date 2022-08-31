完成苗縣長參選登記 徐定禎「三大保證」上任即推動

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

2022/08/31 12:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，上午在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。柯、羅、楊、鄭都表示，苗栗在國民黨執政下，爆發財政危機、發展停滯，唯有政黨輪替，讓理財有方的徐定禎當選，才能改變；徐定禎也喊出「營養午餐免費；重陽敬老禮金2000元；免費補助假牙」三大保證，強調上任即推動，說到做到！

徐定禎上午在競選總部主任委員柯建銘、總幹事羅致政、楊長鎮及任黨桃竹竹苗區選舉總督鄭文燦，與黨籍各級參選人的「苗栗隊」夥伴陪同下，前往苗栗縣選舉委員會完成參選縣長登記。

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柯建銘表示，苗栗縣自實施地方自治以來72年，長期由國民黨執政，從未有政黨輪替，造成地方派系壟斷、黑金勾結，進而導致爆發財政危機、發展停滯，唯有政黨輪替，才能改變。黨中央對此次苗栗縣長選舉的重要度不亞於6都，所以也指派他和鄭文燦擔任總督，共同力拚翻轉。

羅致政、楊長鎮、鄭文燦也讚許徐定禎於任頭份市長期間，讓頭份蓬勃發展，更讓頭份市庫從負債6000萬元到賸餘3億元，這就是現今財政困難、發展停滯的苗栗縣所需要的縣長，並強調這是改變的關鍵機會，懇請鄉親支持，共同贏來苗栗新的未來！

徐定禎同時也提出「三大保證、五大願景、十大承諾」政見，他並強調，其中「營養午餐免費；重陽敬老禮金2000元；免費補助假牙」三大保證，上任即推動，說到做到！

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，在立院黨團總召柯建銘、立委羅致政、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及「苗栗隊」夥伴陪同下完成登記。（記者彭健禮攝）

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