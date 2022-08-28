翻轉苗栗最好機會！ 蔡英文：中央地方一條心、讓苗栗更好

蔡英文總統28日中午前往苗栗縣通霄鎮為苗栗縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿等人站台，表示年底選舉是翻轉苗栗的最好機會，他拜託鄉親讓徐定禎、杜文卿當選，讓中央地方一條心，讓苗栗更好。（記者彭健禮攝）

2022/08/28 14:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統今天中午前往苗栗縣通霄鎮為苗栗縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿等人站台；蔡英文表示，政府明年將加大建設地方，年底選舉也是翻轉苗栗的最好機會，他拜託鄉親讓徐定禎、杜文卿當選，讓中央地方一條心，讓苗栗更好。

蔡英文說，她行程很多，所以時間有限，這陣子跑各縣市為縣市首長參選人站台，這次來幫杜文卿站台，是鄉鎮市長唯一例外，因為她在2020年大選時在通霄、苑裡拿下高票，因此這次來跟鄉親道謝。

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蔡英文說，這次選舉，是有史以來翻轉苗栗的最好機會，也是最關鍵的時刻，大家一定要團結起來，拿出最大的力氣，翻轉苗栗。徐定禎擔任頭份市長讓市庫原本負債6千萬元變成賸餘3億多元，是有財政紀律跟會理財的人；另她跟杜文卿從杜擔任立委時就已認識，杜經常仗義直言，對公部門有時候語氣比較強勢，但這代表杜文卿很努力跟用心幫民眾發聲、爭取建設。

蔡英文說，尤其苗栗現在有許多高科技廠進駐，是一個很好的發展機會，因此政府也會大量投資苗栗、建設苗栗，所以需要一個好的縣長配合，讓經費有效執行，經濟發展才會好，也讓長年來背負財政負債的苗栗有機會翻轉，所以年底不只要讓徐定禎做縣長，也要讓杜文卿當選通霄鎮長。

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