徐定禎參選苗縣長指民調領先 其他對手這麼說

徐定禎。（徐定禎團隊提供）

2022/08/30 20:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，引述一份最新民調結果，他以22.2％支持度，領先國民黨苗栗縣議長鍾東錦、國民黨提名參選人謝福弘及時代力量參選人宋國鼎。對此，鍾認為，民調不一定能顯現出真實；謝陣營則指是「鬼月民調」；宋則表示，應著重於縣民所託。

這份民調是台灣民意與政策顧問公司最新發布，徐定禎支持度22.2％，鍾東錦22％，宋國鼎10.5％，謝福弘9.4％，尚未決定有16.4％，不知道有19.6％。

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由於苗栗政治版圖長期藍大於綠，徐定禎過去多次參選，民調不曾領先過，這次卻衝上第一。徐表示，謝謝大家支持與肯定，並強調「現在是終結72年國民黨執政的最佳機會」，並指出，他和苗栗隊夥伴們感受最明顯，最近幾場問政說明會到場鄉親滿滿，也讓苗栗隊勝選的氣勢越來越強烈。

徐定禎表示，尤其蔡英文總統、行政院長蘇貞昌接連來訪士氣大增，黨團立院總召柯建銘、桃園市長鄭文燦也將投入苗栗輔選，中央到地方都展現要翻轉苗栗的決心，並已經踏上改寫苗栗歷史的征途，懇請大家團結、堅定支持。

對此民調，鍾東錦認為，民調不一定能顯現出真實，但沒有時間的經營，就沒有民調的上升，也許他不是代表國民黨，但他代表的是藍軍，還是會努力認真。

謝福弘陣營則指該民調是過時舊民調，是鬼月民調，強調目前包含網路溫度計與QuickSeek等公開輿情平台的當選得票預估，謝都位居第二。

宋國鼎說，民調本來就會有起伏，分析的模型也不同，但他認為選舉不是民調數據變化，而應著重於縣民之所託，他會積極扛起，未來讓縣民感到光榮。

台灣民意與政策顧問公司這份民調是8月18日至19日調查，以隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查對象為戶籍在苗栗縣年滿20歲民眾，共完成1077個有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準，為正負3.0個百分點。

鍾東錦。（鍾東錦團隊提供）

謝福弘。（謝福弘團隊提供）

宋國鼎。（宋國鼎提供）

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