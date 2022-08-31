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    國防預算》國軍明年將建輕型巡防艦 立委透露有防空丶反潛2構型

    延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片，明年度起飄動工的輕型巡防艦，噸位數可依構型不同，放大到1500噸至2000噸之間。（資料照）

    延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片，明年度起飄動工的輕型巡防艦，噸位數可依構型不同，放大到1500噸至2000噸之間。（資料照）

    2022/08/31 12:11

    〔記者吳書緯／台北報導〕國防部明年度預算書已於今日送至立法院，其中延宕多年的新一代飛彈巡防艦計畫，明年確定由「新一代輕型巡防艦」替代。民進黨立委蔡適應透露，未來將區分防空和反潛兩種構型，前者裝備垂直發射器，後者則會擁有拖曳聲納，總數量不會少於8艘，服役多年的濟陽級巡防艦為優先被取代對象。

    明年度國防部預算案於今天上午送抵立法院，國防部明年編列4151億元，佔中央政府總預算15.3%，加計非營業特種基金629億元，以及中央政府新式戰機採購特別預算451億元、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算632億元後，明年整體國防資源達5863億元，約佔GDP比例2.4%，最後確定數字將在立法院審議完成後定案。

    蔡適應分析，以「三區分」來看，人員維持費1787億元、作業維持費1337億元、軍事投資費1027億元，其中人維費佔比43%連三年下降，而因應三軍載台老化和解放軍頻繁海空擾台活動衝擊下，作維費比例從今年29%調升至明年32.2%則是連續三年上升。

    針對明年新的重大預算案，蔡適應分析，明年重大新增建案只有國軍夜視鏡一項，研判是近年有特別預算資源投入分攤，以及各項軍事投資案逐漸進入付款高峰期所致。

    此外，原採購40輛的M109A6自走砲案正式取消，並以18套M142海馬斯多管火箭系統取代，若加計原先已編列預算的11套海馬斯，共計29套，再搭配增購精準火箭及MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACM），將可增加國軍源頭打擊能量。

    然而，身為備役陸軍砲兵上尉的蔡適應認為，自走砲和多管火箭性質並不相同，陸軍仍應正視砲兵裝備過於老舊且性能逐漸不佳的問題。

    蔡適應表示，最近解放軍透過大量灰色地帶威脅侵擾，相信未來會持續增加，海軍、空軍都有大量併航、伴飛、監控任務，不對稱戰力在這樣的情境來說幫助較為有限，因此傳統正規戰力重要性或許能夠調整，但載台汰換更新不能放棄。

    軍方明年開始建造新一代的輕型巡防艦後，服役多年的濟陽級巡防艦為優先被取代對象。圖為濟陽級（諾克斯級）巡防艦的宜陽號軍艦。（資料照）

    軍方明年開始建造新一代的輕型巡防艦後，服役多年的濟陽級巡防艦為優先被取代對象。圖為濟陽級（諾克斯級）巡防艦的宜陽號軍艦。（資料照）

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