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    首頁　>　政治

    總統蔡英文跨海為陳光復打氣 強調中央與地方的夥伴關係

    蔡英文總統抵澎，推薦民進黨澎湖縣長候選人陳光復。（記者劉禹慶攝）

    蔡英文總統抵澎，推薦民進黨澎湖縣長候選人陳光復。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/30 20:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨提名澎湖縣長參選人陳光復，甫完成縣長參選登記，就獲得總統蔡英文跨海加持大禮，蔡強調明年政府編列預算破紀錄，光地方補助預算就超過1555億元，必須中央與地方相互配合，同時中國漁船及砂石船越界，也要有人顧。

    蔡英文總統今日在中秋佳節前夕，抵澎慰問澎湖駐軍辛勞，也前往澎湖開台天后宮上香祈福，隨後與立委楊曜共同至陳光復競選總部，為民進黨澎湖縣長候選人陳光復、馬公市長候選人黃健忠、澎湖縣議員候選人呂黃春金等人加油打氣。

    由於澎湖是台灣第一島鏈最前線，近來中國軍機、艦艇頻頻擾台，駐守澎湖機場天駒部隊升空頻繁，捍衛西南空域安全，陳光復強調自己才能力抗中國的壓力，不像某黨只會舔共，同時陳光復現場還宣布蔡英文總統明日生日，現場支持者高喊總統生日快樂，讓國事繁忙的蔡英文總統笑顏逐開。

    蔡英文總統表示明年國家預算會是史上最高，包括長照、地方補助經費都會增加，外界會質疑政府是否有錢？蔡表示有，同時還會編列還債一千多億元，因此需要地方與中央配合共同推動建設，陳光復就是最好的人選。還有面對中國砂石船及漁船頻頻越界澎湖海域，地方也需要強有力的領導者出面抗衡，守住台灣的主權與漁民權益。

    總統蔡英文生日前夕抵澎，陳光復告知支持者一起為總統高喊生日快樂。（記者劉禹慶攝）

    總統蔡英文生日前夕抵澎，陳光復告知支持者一起為總統高喊生日快樂。（記者劉禹慶攝）

    總統與支持者相見歡，表示這次也是來謝票，感謝澎湖人總統大選支持。（記者劉禹慶攝）

    總統與支持者相見歡，表示這次也是來謝票，感謝澎湖人總統大選支持。（記者劉禹慶攝）

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