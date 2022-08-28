百工百業挺劉建國 蔡英文：雲林贏台灣就贏

百工百業力挺民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天成立，民進黨主席蔡英文總統到場授戰旗給劉建國，並拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。（記者黃淑莉攝）

2022/08/28 17:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕百工百業挺民進黨雲林縣長參選人劉建國後援會成立大會今天下午在虎尾舉行，吸引近千人參加，民進黨主席蔡英文總統到場授戰旗給劉建國，現場民眾高喊「劉建國凍蒜、劉建國加油」；蔡英文指出，雲林是年底選戰關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。

今天百工百業後援會由劉建國授旗給總會長王勝重，劉建國指出，年底這場選戰不輕鬆，對手很強、很硬，要用很多智慧、花很多時間、流很多汗，拜託大家與他一起拚過關，也支持讓所有民進黨提名的候選人都能當選，雲林才有進步力量，雲林團隊才能為雲林打造新未來。

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蔡英文表示，劉建國做事認真、實在，擔任立委期間關心地方建設、交通、產業、福利、醫療、就業，好的人才不怕比較，年底選戰是雲林關鍵一戰，也是台灣關鍵一戰，要讓雲林更進步、更熱鬧，不給地方派系繼續阻擋雲林發展，拜託大家支持劉建國，讓中央與地方團結，共同拚出雲林好將來，找回雲林光榮感。

蔡英文強調，今天是民進黨第一場百工百業造勢活動，選在雲林舉辦有很重要的意義，因為雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，11月26日除了地方選舉投票，還有18公民權的修憲複決案，拜託大家支持民進黨提名候選人，讓雲林充滿進步的力量，一票支持18歲公民權，讓台灣民主更進步。

百工百業挺劉建國後援會今天成立授旗，民進黨雲林縣長參選人劉建國拜託鄉親支持讓他進入雲林縣府為雲林打造新未來。（記者黃淑莉攝）

百工百業力挺民進黨雲林縣長參選人後援會今天成立，大家一起高喊劉建國凍蒜、劉建國加油。（記者黃淑莉攝）

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