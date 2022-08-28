參香贈匾「布義履仁」 蔡英文：加大投資苗栗

蔡英文總統到苗栗市五文昌廟參香及贈匾「布義履仁」。蔡英文強調，政府也將挹注地方更多資源，懇請鄉親支持民進黨苗栗縣長參選人徐定禎及優秀的黨提名各參選人，讓中央地方一條心，共同發展、建設苗栗。（記者彭健禮攝）

2022/08/28 11:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統今天上午到苗栗市五文昌廟參香及贈匾「布義履仁」。蔡英文表示，台灣在全民共同努力下，防疫有目共睹、經濟穩定發展，政府明年將持續加強國防、醫療及對老年、幼兒的照護；此外，蔡並強調，政府也將挹注地方更多資源，懇請鄉親支持民進黨苗栗縣長參選人徐定禎及優秀的黨提名各參選人，讓中央地方一條心，共同發展、建設苗栗。

蔡英文致詞表示，這段期間，政府除發展經濟、控制疫情，但來自對岸的威脅時時存在，尤其是近來一次的軍事演習，也讓台灣社會認為這樣一個侵擾民主台灣，是沒有道理的事情，國際間也給予台灣加油打氣。她也特別謝謝國軍弟兄姊妹盡忠職守及感謝警察24小時保護人民安全。

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蔡英文說，政府將致力經濟持續發展、社會穩定，增加國家力量，因此明年所提總預算是有史最多，這是因為要加大建設投資、老人照護、國防預算等，讓國家更安全、社會更安全，建設做得更好，「尤其在苗栗，希望建設更多」。

蔡英文指出，中央政府加碼投資地方時，地方也要有好的人才，讓中央地方一條心。徐定禎有許多好的政策，將會一一向鄉親報告，比如說要推動免費營養午餐，讓小朋友吃得好、父母負擔少，增加長照資源，爭取高齡醫學中心，交通全面性的改善，為下一階段苗栗發展打下好的基礎。

蔡英文說，且最重要的是，徐定禎是個好的理財專家，徐曾任頭份市長，上任時市庫負債6千萬元，但任滿賸餘3億多元，嚴守財政紀律，開闢財源，照顧市民，將來一定能讓苗栗財政健全。

除了徐定禎，蔡英文也推薦黨提名各參選人。徐定禎表示，蔡總統原本2年前就要到苗栗市五文昌廟贈匾，但受疫情影響而延後，但蔡總統說到做到，今天來兌現。徐定禎也強調，他一定會兌現對鄉親的承諾，如同蔡總統所贈之匾「布義履仁」，給苗栗鄉親更好的未來。

蔡英文總統到苗栗市五文昌廟參香及贈匾「布義履仁」。蔡英文強調，政府也將挹注地方更多資源，懇請鄉親支持民進黨苗栗縣長參選人徐定禎及優秀的黨提名各參選人，讓中央地方一條心，共同發展、建設苗栗。（記者彭健禮攝）

蔡英文總統到苗栗市五文昌廟參香及贈匾「布義履仁」。蔡英文強調，政府也將挹注地方更多資源，懇請鄉親支持民進黨苗栗縣長參選人徐定禎及優秀的黨提名各參選人，讓中央地方一條心，共同發展、建設苗栗。（記者彭健禮攝）

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