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    澎湖年底五合一選舉 前縣長陳光復拔頭籌完成縣長選舉登記

    陳光復在立委們陪同下完成登記，誓言光復澎湖。（記者劉禹慶攝）

    陳光復在立委們陪同下完成登記，誓言光復澎湖。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/30 11:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，呈現三腳督激烈選情的百里侯之爭，前縣長、民進黨澎湖縣長提名人陳光復，今日率先前往澎湖縣選委會完成登記，現任縣長藍營候選人賴峰偉預定明日登記，無黨籍馬公市長葉竹林則後日完成登記。

    陳光復今日在立委楊曜、王定宇、趙天麟、縣議員候選人呂春金、湖西鄉長候選人洪添英、縣黨部主委顏家康等人陪同至選舉委員會完成登記，陳光復正式投入澎湖縣長的選戰，除了多位立法委員跨海支持，總統蔡英文下午也將親自至澎湖為陳光復加油打氣，目標重新光復澎湖。

    陳光復表示，一定會贏得這次的選戰。並列舉擔任縣長時，爭取催生了很多可以照顧民眾政策，其中包含了幼兒公托、漁業復育、國際廣場、冬季活動等，從民生到經濟，這些都是過去的成果，更說明了地方連線中央的重要，請鄉親相信光復，可以讓澎湖看見幸福，11月26日一起挺光復。

    立委楊曜表示，從這戰開始楊曜、趙天麟、王定宇民進黨執政團隊都將全力支持陳光復，支持陳光復就是支持澎湖美好的未來；立委王定宇表示，澎湖在楊曜委員的爭取下有很多的建設與發展，但無論如何澎湖需要一個地方父母官，關心澎湖的未來，也期望陳光復能夠當選。立委趙天麟表示，高雄與台南一樣，有相當多的澎湖民眾，將呼籲旅高的民眾1126回澎支持陳光復，投下寶貴的一票，同時陳光復當選後，將可以達成澎湖、高雄、台南3縣市的串連，一起建設，一起發展。

    澎湖百里侯之戰，前縣長陳光復代表綠營再度出征，拔得頭籌完成登記。（記者劉禹慶攝）

    澎湖百里侯之戰，前縣長陳光復代表綠營再度出征，拔得頭籌完成登記。（記者劉禹慶攝）

    呂黃春金在夫婿呂平清陪同下，完成議員登記，為澎湖政壇唯一夫妻檔選將。（記者劉禹慶攝）

    呂黃春金在夫婿呂平清陪同下，完成議員登記，為澎湖政壇唯一夫妻檔選將。（記者劉禹慶攝）

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