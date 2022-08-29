為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬公菜園牡蠣殼山 成為澎湖百里候選戰焦點

    堆積如山的牡蠣殼，成為澎湖年底百里侯選戰攻防戰議題。（澎湖縣政府提供）

    堆積如山的牡蠣殼，成為澎湖年底百里侯選戰攻防戰議題。（澎湖縣政府提供）

    2022/08/29 15:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來馬公菜園牡蠣殼山處理問題，引爆尋求連任、藍營現任縣長賴峰偉與無黨籍馬公市長葉竹林捉對廝殺，一個稱其為「躺平」市長、另一則反擊為「說謊」縣長，但三腳督的激烈選情，綠營縣長候選人陳光復也不甘遭邊緣化。

    陳光復左打葉竹林、右打賴峰偉，認為葉竹林與賴峰偉兩人未好好照顧縣政與市政，反而各自催生了近日火紅的兩座山，，一座垃圾山、一座蚵殼山，放任惡臭沖天，蒼蠅蚊蟲滿天飛，民眾受苦無語問蒼天，影響縣市容貌不打緊，更重要的是造成環境的污染，被質疑時，便拿出驚人的武器二次元切割刃，放出甩鍋切割大決，兩手一攤，嘴巴一開，就說都是別人的錯，不是他們的責任，這可說是葉、賴大官的德政。

    每每隨著觀光季來臨澎，湖的垃圾就會出現倍增的問題，這也是過去曾任縣長的陳光復，非常傷腦筋的地方，環境要顧、觀光要顧、業者要顧，縣民的生活更要顧，即便現代人有了更好更積極的減塑行動，但垃圾並沒有辦法快速得到顯著的減量，澎湖的垃圾處理主要有2個方式。

    陳光復表示，一直以來都是運送至縣內掩埋場，掩埋場就像是遮羞布，利用大自然為垃圾遮羞，這塊遮羞布已經快要遮不住。外運外縣市，耗資處理焚燒，回過頭說沒有一個縣市應當替澎湖處理垃圾。因此積極尋找解決問題的方法，隨著隨著科技日新月異的進步，有更多更適合澎湖的方式來處理垃圾，首推廢能轉電能，期盼解決垃圾外運與掩埋問題。

    澎湖垃圾轉運站堆積如山，也是年底選舉攻防議題。（記者劉禹慶攝）

    澎湖垃圾轉運站堆積如山，也是年底選舉攻防議題。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    競選總部成立、3千名支持者到場 無黨籍葉竹林猛批現任縣長賴峰偉
    2022/08/27 14:49

    競選總部成立、3千名支持者到場 無黨籍葉竹林猛批現任縣長賴峰偉
    澎湖縣長呈「三腳督」 33.6％必投民進黨陳光復
    2022/08/22 10:53

    澎湖縣長呈「三腳督」 33.6％必投民進黨陳光復

    夏季空汙拉警報 醫揭維持空氣清淨秘訣
    輔選陳光復 蘇嘉全、楊曜澎湖合體
    2022/08/18 12:47

    輔選陳光復 蘇嘉全、楊曜澎湖合體
    澎湖藍裂解 副議長陳雙全動向受矚目
    2022/08/16 05:30

    澎湖藍裂解 副議長陳雙全動向受矚目

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    民進黨縣市長提名╱澎湖陳光復 連江李問 竹縣周江杰
    2022/08/11 05:30

    民進黨縣市長提名╱澎湖陳光復 連江李問 竹縣周江杰
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播