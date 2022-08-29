馬公菜園牡蠣殼山 成為澎湖百里候選戰焦點

堆積如山的牡蠣殼，成為澎湖年底百里侯選戰攻防戰議題。（澎湖縣政府提供）

2022/08/29 15:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來馬公菜園牡蠣殼山處理問題，引爆尋求連任、藍營現任縣長賴峰偉與無黨籍馬公市長葉竹林捉對廝殺，一個稱其為「躺平」市長、另一則反擊為「說謊」縣長，但三腳督的激烈選情，綠營縣長候選人陳光復也不甘遭邊緣化。

陳光復左打葉竹林、右打賴峰偉，認為葉竹林與賴峰偉兩人未好好照顧縣政與市政，反而各自催生了近日火紅的兩座山，，一座垃圾山、一座蚵殼山，放任惡臭沖天，蒼蠅蚊蟲滿天飛，民眾受苦無語問蒼天，影響縣市容貌不打緊，更重要的是造成環境的污染，被質疑時，便拿出驚人的武器二次元切割刃，放出甩鍋切割大決，兩手一攤，嘴巴一開，就說都是別人的錯，不是他們的責任，這可說是葉、賴大官的德政。

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每每隨著觀光季來臨澎，湖的垃圾就會出現倍增的問題，這也是過去曾任縣長的陳光復，非常傷腦筋的地方，環境要顧、觀光要顧、業者要顧，縣民的生活更要顧，即便現代人有了更好更積極的減塑行動，但垃圾並沒有辦法快速得到顯著的減量，澎湖的垃圾處理主要有2個方式。

陳光復表示，一直以來都是運送至縣內掩埋場，掩埋場就像是遮羞布，利用大自然為垃圾遮羞，這塊遮羞布已經快要遮不住。外運外縣市，耗資處理焚燒，回過頭說沒有一個縣市應當替澎湖處理垃圾。因此積極尋找解決問題的方法，隨著隨著科技日新月異的進步，有更多更適合澎湖的方式來處理垃圾，首推廢能轉電能，期盼解決垃圾外運與掩埋問題。

澎湖垃圾轉運站堆積如山，也是年底選舉攻防議題。（記者劉禹慶攝）

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