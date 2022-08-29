造勢催票 蔡：贏回雲林 翻轉苗栗

民進黨雲林縣長參選人劉建國百工百業後會昨天成立，總統蔡英文到場授戰旗給劉建國，拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。（記者黃淑莉攝）

2022/08/29 05:30

〔記者黃淑莉、彭健禮、鄭淑婷／綜合報導〕趕在九合一選舉登記前的最後一個週日，總統、民進黨主席蔡英文昨天前往雲林、苗栗兩地為黨籍縣長參選人造勢。蔡英文拜託選民支持雲林縣長參選人劉建國，因為「雲林贏、台灣就贏」；她也指年底是翻轉苗栗的最好機會，拜託大家把徐定禎送進苗栗縣政府。

民進黨首場百工百業造勢雲林登場 蔡授戰旗力挺劉建國

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民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天在虎尾舉辦百工百業後援會成立大會，吸引近千人參加，包括雲林各地的百工百業團體代表，還有雲林旅外同鄉會、新住民、勞工、婦女、青年等社團，現場高喊「劉建國凍蒜」，蔡英文總統到場授戰旗，劉建國也授旗給百工百業後援會總會長王勝重。

劉指出，這場選戰不輕鬆，拜託大家與他一起拚過關，也支持讓所有民進黨提名的候選人都能當選，雲林才有進步力量，雲林團隊才能為雲林打造新未來。

蔡英文表示，劉建國做事認真、實在，擔任立委期間關心地方建設、交通、產業、醫療、就業，好的人才不怕比較，年底選戰是雲林關鍵一戰，也是台灣關鍵一戰，要讓雲林更進步，不給地方派系繼續阻擋雲林發展，拜託大家支持劉建國，讓中央與地方團結，共同拚出雲林好將來，找回雲林光榮感。

為徐定禎站台 蔡：苗栗關鍵時刻

蔡強調，民進黨第一場百工百業造勢活動，選在雲林舉辦有很重要的意義，因為雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏。十一月廿六日除了地方選舉投票，還有十八歲公民權的修憲複決案，拜託大家支持民進黨提名的候選人，讓雲林充滿進步的力量，一票支持十八歲公民權，讓台灣民主更進步。

蔡英文昨天下午也到苗栗參香、贈匾，並為民進黨縣長參選人徐定禎及各級參選人站台加油。蔡英文表示，年底選舉是有史以來翻轉苗栗的最好機會，也是關鍵時刻，大家一定要團結起來，拿出最大的力氣，政府明年將加大建設地方，拜託鄉親讓徐定禎及黨籍參選人當選，讓中央地方一條心，讓苗栗更好。

相較於蔡英文昨到苗栗為黨籍參選人打氣，國民黨苗栗縣長選情仍待整合。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘昨在全國黨代表大會受訪，對於議長鍾東錦若登記參選，黨紀是否要開鍘？雙方有否聊過？鍾昨天未出席大會，謝僅表示：「兄弟登山，各自努力。」

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