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    歐台會年會致詞 蔡總統：繼續加深和歐盟盟友的合作關係

    蔡英文總統今下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合總會第51屆年會」致詞，感謝在歐洲的鄉親積極為台灣拓展國際合作空間所做的貢獻與付出，並希望未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。（擷自總統府網站）

    蔡英文總統今下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合總會第51屆年會」致詞，感謝在歐洲的鄉親積極為台灣拓展國際合作空間所做的貢獻與付出，並希望未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。（擷自總統府網站）

    2022/08/27 17:12

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（27）日下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合總會第51屆年會」致詞，感謝在歐洲的鄉親積極為台灣拓展國際合作空間所做的貢獻與付出，並希望未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。

    歐洲台灣協會聯合總會係由歐洲地區的台灣同鄉會組成，本屆年會將於8月27日至28日在奧地利維也納舉行。

    蔡英文說，歐洲許多國家，都和台灣歷經辛苦的民主轉型歷程，所以對於台灣的處境，格外能夠感同身受，也都非常積極，用行動彼此支持。她說，在疫情期間，包括捷克、立陶宛、斯洛伐克以及歐盟等許多國家，都透過捐贈疫苗和台灣共同對抗疫情。

    今年歐台會年會的主題是「烽火之年-台灣的應變」，蔡英文認為，面對世界局勢的重大轉變，這個主題格外具有意義。從今年初俄國入侵烏克蘭，以及中國持續進行軍演的事件，都顯示出威權主義的威脅正在不斷增加當中。正因如此，所有共享民主價值的國際夥伴，都應該更加團結，共同抵抗威權勢力的擴張。

    總統說，去年9月，歐盟在「印太合作戰略」共同報告納入台灣。今年，歐洲議會也陸續通過多項報告決議案，表達支持台灣維護台海和平穩定的立場。今年5月，世界衛生大會舉行期間，有許多歐洲國家的國會及歐洲議會議員，都連署支持台灣參與，也顯示出在歐洲各國，支持台灣，已經是跨黨派的高度共識。

    蔡總統強調，對於這些歐洲盟友的支持，台灣要表達最深的感謝。我們也非常希望，未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。她也要再次感謝各位在歐洲的鄉親，積極為台灣拓展更大的國際合作空間。

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