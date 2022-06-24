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    苗博雅確診「出現2症狀」：造成不便深感抱歉

    議員苗博雅今晚表示，自己快篩陽性，經醫師判定後確診，將進行居家隔離，目前身體狀況正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，對於造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，她深感抱歉。（資料照）

    議員苗博雅今晚表示，自己快篩陽性，經醫師判定後確診，將進行居家隔離，目前身體狀況正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，對於造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，她深感抱歉。（資料照）

    2022/06/24 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員再傳1人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），社民黨北市議員苗博雅今晚表示，自己快篩陽性，經醫師判定後確診，將進行居家隔離，目前身體狀況正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，對於造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，她深感抱歉。

    苗博雅在臉書發文表示，今天下午她因為工作需要做了快篩，意外發現顯示為陽性，後來依照政府指引經醫師診斷後，判定確診，目前她已依照政府規定，展開居家照護隔離；由於工作需要，她在21日下午也曾快篩，結果為陰性，因此她已通知22日至今天曾脫下口罩共同用餐或長時間見面開會的朋友，請大家進行自我健康監測，注意身體狀況。

    「即日起至7月1日的工作或活動均無法親自出席，不好意思對合作夥伴造成不便。」苗博雅說，她已交代服務團隊，依規定做自我健康監測，在這段時間，團隊會增加使用電話、線上的方式，盡力維持陳情服務正常運作。

    苗博雅也說，自己因確診造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，深感抱歉，目前她的身體狀況正常，僅有輕微流鼻水與喉嚨乾澀，會依照政府指引，進行居家照護，「7月2日起，我就可以回到工作崗位，繼續為台北、為台灣爭取更好的每一天」。

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