批蔡英文隱匿疫情惹議 陳智菡列證據反擊苗博雅：防疫也分藍綠

台北市政府發言人陳智菡。（北市府提供）

2022/05/31 18:41

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人陳智菡日前重批蔡英文總統「暗崁」（台語，意為私藏好處）」重要防疫資訊、草菅人命，台北市議員苗博雅認為指控嚴重，要求陳智菡於一週內以書面提出實據回覆質詢；對此，陳智菡表示，蔡英文於4月6日在官邸召開防疫會議，刻意略過確診數最多的雙北，只找綠營首長，會中透露疫情即將大流行、徵用快篩劑等未同步其他縣市，並列出指揮中心內部會議資料等，質疑為何不公開透明一致提供各地方，反批苗博雅防疫也分藍綠。

陳智菡表示，雙北疫情開始升溫時，蔡英文即於4月6日在官邸召開防疫會議，刻意略過當時確診數最多的雙北，只找綠營陳其邁、鄭文燦等縣市首長等人「討論防疫事宜」，會議上透露疫情即將廣泛社區大流行、中央將徵用快篩劑等相應作為，而這些資訊並未與其他未受邀縣市同步，甚至，當天中央疫情指揮官陳時中在防疫記者會被問到時，還語焉不詳，含含糊糊的要記者去問總統府。

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陳智菡酸稱，許多重要防疫資訊都只有部分「天（綠）選縣市才能提前得知」，例如今年4到5月，指揮中心每週內部會議資料「對國內疫情的總結與建議」中，早已經出現台灣單日「死亡數可能新增數百例」、「低推估住院人數可達一天1500-3000人」、「建議加強口服抗病毒藥物的可近性，以降低疾病嚴重度以及其他疾病超量死亡數」等內容，均於4月26日上報總統，中央卻遲至5月下旬才願意放寬口服抗病毒藥物的給藥條件，導致許多人錯失黃金醫治時間，死亡數居高不下。

面對苗博雅質詢，陳智菡反批，難道防疫也要分藍綠？這難道是苗議員口中的政治價值？若苗博雅不相信不妨詢問指揮中心有無這些評估報告，若有則為何不能公開透明一致提供給各地方政府。

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