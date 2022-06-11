陳智菡批蔡英文隱匿疫情 苗博雅秒打臉：反而證明防疫政策有效

苗博雅表示，針對陳智菡拋出「超額死亡」議題，根本不能證明其批判的「蔡英文總統隱匿疫情、草菅人命」，反而證明防疫政策有良好成效。（資料照）

2022/06/11 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府發言人陳智菡日前抨擊總統蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，指控引發爭議，市議員苗博雅日前要求陳智菡1週內以書面提出證據回覆，陳10日則發文回應苗博雅。對此，苗博雅今晚表示，針對陳智菡拋出「超額死亡」議題，根本不能證明她批判的「蔡英文總統隱匿疫情、草菅人命」，反而證明防疫政策有良好成效。

針對陳智菡在5月22日於臉書PO文重批蔡總統「暗崁」防疫資訊、草菅人命，苗博雅上月31日在市政總質詢表示，這是很嚴重的指控，要求陳1週內以書面提出證據回覆，但苗博雅8日表示，還是沒收到北市府答應一週內用正式書面公文回覆的「蔡英文總統隱匿疫情草菅人命」證據。

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對此，苗博雅在臉書諷刺，北市府發言人果然很用力在對付自己，使命必達，難怪是市長柯文哲最信任的政治幕僚，「不過，每次發文發言，都容易出包，這個北市府發言人，要怎麼做下去呢？」

苗博雅看完陳智菡10日在臉書回應她的文章後，表示陳智菡文中第一段提到「臺灣正在面對超額死亡，跟中央防疫政策的快慢、好壞，有絕對且必然的關係」就怪怪的，「根據經濟學人的最新研究統計，臺灣在疫情期間的超額死亡，目前是-2000人，暫居第三佳。比臺灣好的只有紐西蘭、列支敦斯登」。

「難道北市府發言人看不懂這數據？」苗博雅指出，「超額死亡」是「負數」的意思，就是「減少死亡」，台灣超額死亡數-2000，就是減少2000人死亡，若以人口比例計算，紐西蘭每百萬人超額死亡-33（減少死亡33人），列支敦斯登每百萬人超額死亡-18人（減少死亡18人），台灣則是每百萬人超額死亡-8人（減少死亡8人）。

苗博雅直言，陳智菡拋出「超額死亡」議題，根本不能證明其所批判的「蔡英文總統隱匿疫情、草菅人命」，反而證明政府防疫政策有良好成效。

苗博雅諷刺，陳智菡接連幾次「舉證」雖然三講四漏氣，但陳呈現的觀念很簡單：「我說他有做就是有做。就算沒辦法證明他有做，誰能證明他沒有做其他的壞事？而且他工作表現很差！爛！」而這神邏輯，其實是無敵的。

苗博雅強調，站在台北市議員的立場，若中央真的隱匿疫情當然要追究到底，保護台北市民的權益，但若是誇張、浮濫、情緒化的指控，由市府發言人隨便講出，引發社會動盪和政治紛擾，當然也要追究這種傷害市府公信力的行為，「一張大嘴巴隨便亂講，四處引戰，不負責任，這種政治文化，讓人厭惡」。

苗博雅總結，一開始的書面質詢她就講得很清楚，自己沒有預設立場，一切看證據說話，所有公文往來和口頭質詢也已經全部上網公布，公開透明接受所有人檢視，「證據到底夠不夠？不用口水戰，就讓人民來評斷」。

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