S-70C直升機重落地海軍疑延報「大事化小」 綠委要求詳查

民進黨立委王定宇要求調查海軍是否延報S-70C反潛直升機意外墜毀事件。（資料照）

2022/06/23 11:56

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍反潛航空大隊1架S-70C（M）反潛直升機昨於左營基地執行試飛科目操作，自15公尺高處重摔落地且失火，4名機組員輕重傷，傳出海軍並未在第一時間通報衡山指揮所，回報時也以「迫降」稱之；民進黨立委王定宇今表示，國防部要確實查明通報有無延遲、大事化小的情況，直言若真有此事，「這樣的軍中文化、通報情形，絕對不可原諒」。

據媒體報導，海軍並未在第一時間通報國軍聯合戰情中心（衡山指揮所），導致衡山指揮所是從網路公開資訊才查知有直升機墜毀，而海軍一開始回報時也是以「迫降」稱之。

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王定宇今表示，衷心企盼受傷的機組員，特別是嚴重燒傷的機工長能夠脫離險境，軍人性命是寶貴資產，而此次事故有兩項事情需要查明，一是造成重落地的原因，二是通報系統是否遲緩或者延誤。

王定宇說，若根據報導指出，海軍延誤1小時的時間才回報，甚至有大事報小、掩飾其中情形的狀況，若這樣為真，「這樣的軍中文化、通報情形，絕對不可原諒」，對於發生事件到通報國防部、衡山指揮所與相關單位的通報，是否延誤，是否有大事化小、小事化無心態，這個部分要求軍方單位確實查明，不容許有僥倖的成分在裡面。

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