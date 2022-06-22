S-70C重落地4傷 2人燒燙傷未脫險、另2人生命徵象穩定

國軍高雄醫院左營分院急診科主任李彥儒說明4位傷者傷勢。（記者王榮祥攝）

2022/06/22 20:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機，今下午於左營訓練時，疑裝備故障重落地著火，機上4名官兵受傷送醫；國軍高雄總醫院左營分院急診科主任李彥儒晚間說明，4位傷者有2位燒燙傷、仍在加護病房救治，另2位生命徵象穩定，仍需住院觀察。

海軍司令部表示，有關反潛航空大隊S-70C反潛直升機重落地案，經查飛機機身重損，機上正、副駕駛2員為撕裂輕傷，意識清楚。

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另檢驗士2到3度燒燙傷，燒傷面積約10％，目前意識清楚，狀況穩定；機工長2-3度燒燙傷，面積約90-95％，刻綿密觀察診治中。

國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南下左營分院全力協助醫療。本部已成立專案小組，給予受傷官兵最完善照護。

左營分院急診科主任李彥儒晚間指出，4位傷者有1人比較嚴重，全身性95%灼傷，合併氣管燒灼傷，仍在加護病房搶救中，另一位燒灼傷21%，也在加護病房。

另2位傷勢較輕者，一位左側肋骨骨折、意識清楚，生命徵象穩定，一位腦震盪合併外傷，生命徵象大致穩定，在病房持續治療跟觀察。

李彥儒表示，針對嚴重燒燙傷較嚴重者，目前力求生命徵象穩定、積極輸液，希望讓生命徵象保持穩定，再進一步治療，目前還沒脫離危險，2人家屬都已到醫院探視過。

海軍司令梅家樹說明受傷官兵情況。（記者李惠洲攝）

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