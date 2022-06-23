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    S-70C有無後繼機種？ 海軍：依據需求爭取

    S-70C反潛直升機。（資料照）

    S-70C反潛直升機。（資料照）

    2022/06/23 11:04

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍反潛航空大隊機號2303的S-70C直升機昨於左營失事，造成4名軍士官受傷，由於國軍原欲向美國採購MH-60R反潛直升機，卻因美方報價超出我國能力範圍而告吹。海軍參謀長蔣正國今日表示，將依照國防部指導跟防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

    由於S-70C直升機服役迄今已逾30年，500MD直升機更已服役超過40年，海軍原以「神鷹三號」建案，向美國爭取採購12架MH-60R反潛直升機。不過，國防部長邱國正、戰規司長李世強今年5月於立法院表示，由於全案價格過高，超出我國能力範圍，因而停止。

    蔣正國今日於國防部例行線上記者會之中表示，S-70C直升機自1981年成軍以來，共發生4起一級飛安事件，海軍針對飛安部分，持續藉由人員嚴格訓練、落實考核機制，並將就事故調查結果，檢討精進作為。

    至於是否重啟MH-60R反潛直升機採購案？蔣正國僅表示，海軍將依照國防部指導跟防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。而目前並無反潛人力流失問題，會依照相關規定留用、確保反潛航空能量。

    另，外界質疑，海軍於反潛直升機事故發生後，並未第一時間通報國防部與警消，蔣正國表示，海軍依照規定循系統向各級單位回報，不過，這部分也會進行調查。

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