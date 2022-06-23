民眾黨提名陳琬惠競選宜蘭縣長 蔡壁如否認空降說

台灣民眾黨「全台大眾走」今天在宜蘭舉行，左為立法委員蔡壁如，右為宜蘭縣長參選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

2022/06/23 11:39

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣民眾黨舉辦第三次「全台大眾走」，今年本島首站在宜蘭縣，由立法委員蔡壁如、邱臣遠領軍，昨受民眾黨提名的宜蘭縣長參選人陳琬惠也出席活動，表示藍綠兩黨政客糟蹋宜蘭人的智慧，希望為宜蘭鄉親服務，蔡壁如說，陳琬惠在宜蘭居住多年，絕不是空降。

民眾黨今年「全台大眾走」以推廣18歲公民權入憲為主軸，今天在宜蘭舉行，由蔡壁如、邱臣遠領軍，陳琬惠、宜蘭縣黨部主委李偉華、羅東鎮宜蘭縣議員參選人謝志得、頭城鎮民代表參選人劉奕甫、羅東鎮民代表參選人許弘興一同出席，並邀壯圍鄉新南村長葉慶文，揮毫寫下「永續台灣、世代共行」口號，為活動開場。

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陳琬惠昨天受民眾黨提名，參選宜蘭縣長。蔡壁如說，陳琬惠雖然不是宜蘭出生，但已經住在宜蘭多年，生根宜蘭，且從事社會運動二十幾年，非常關心公共事務和宜蘭的大小事，「絕對不是空降，她絕對是在地宜蘭」，陳琬惠外號「碗粿」，盼大家給「碗粿」一個機會。

陳琬惠表示，過去因為青農、社會創新、社會創生等相關的社會工作，常接觸宜蘭，後來喜歡這塊土地，於是選擇移居宜蘭，至今五、六年，「雖然不在宜蘭開始人生的起點，卻選擇宜蘭作為遷移的終點」。

面對國民黨縣長林姿妙尋求連任，民進黨提名宜蘭市長江聰淵競選，和外界評論「三腳督」情勢，陳琬惠表示，「我覺得沒有（國民兩黨）夾殺的問題」，宜蘭是民主聖地，宜蘭人非常有智慧，願意給出來做事的人機會，現在藍綠兩黨政客，非常糟蹋宜蘭人的智慧，她不是新來的人，而是給大家一個新的選擇，台灣民眾黨非常希望有機會在宜蘭深耕，為宜蘭鄉親服務。

距離年底選舉剩五個月，陳琬惠不覺得有起步晚的問題，今天的活動就是好的開始，接下來也會辦講座，如青農、地方創生等主題，讓大家認識民眾黨的候選人，黨主席柯文哲、蔡壁如也會來宜蘭走走。

壯圍鄉新南村長葉慶文，揮毫寫下「永續台灣、世代共行」。 （記者蔡昀容攝）

台灣民眾黨「全台大眾走」本島首站在宜蘭縣。（記者蔡昀容攝）

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