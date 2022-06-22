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    讚沈慧虹熱情溫暖 民進黨發言人追憶：半夜還要聊市政

    民進黨主席蔡英文（中）今宣布，徵召沈慧虹（左）參選新竹市長、蔡適應（右）參選基隆市長。（記者劉信德攝）.jpg

    民進黨主席蔡英文（中）今宣布，徵召沈慧虹（左）參選新竹市長、蔡適應（右）參選基隆市長。（記者劉信德攝）.jpg

    2022/06/22 20:05

    〔記者陳昀／台北報導〕民主進步黨今正式提名新竹市副市長沈慧虹參選下屆新竹市長，民進黨發言人黃彩玲回憶，2016年與新竹市府到日本考察時，曾與時任新竹市交通處長沈慧虹同寢，至今忘不了沈慧虹認真筆記、提問，半夜12點還眼神發光聊市政的神情，相信這樣的熱情溫暖能讓新竹更幸福。

    黃彩玲表示，2016年新竹市長林智堅率市府團隊到日本考察，當時她隨團採訪，剛好整團都是男性，因此她被分配與時任新竹市交通處長的沈慧虹同寢，沒想到沈慧虹進門第一句話：「請室友接下來幾天多多包含了。」她原本覺得彆扭，突然被這毫無官味、鄰家大姊的樣子嚇到，也著實鬆了一口氣。

    黃彩玲回憶，那趟考察關注度多在林智堅身上，但沈慧虹在一旁認真筆記、提問，每晚回到飯店就興奮地分享考察心得，令人至今忘不了，到底要多愛一座城市，才可以都快半夜12點了，還眼神發光聊市政。

    黃彩玲說，回台後半個月「沈處長」變成「沈副市長」，跟林智堅打拚近7年，沈慧虹的專業與對新竹的熟悉度，有林智堅掛保證；沈慧虹的熱情勇氣溫暖與愛，則是她真實感受過的，也許還有人不認識，但她絕對是一位最適合的人選，首長有能力還不夠，有溫度，城市才會更幸福！

    民進黨發言人黃彩玲今回憶，2016年隨新竹市府到日本考察時曾與時任新竹市交通處長沈慧虹同寢，至今忘不了沈認真筆記、提問，半夜12點還眼神發光聊市政的神情。（黃彩玲提供）

    民進黨發言人黃彩玲今回憶，2016年隨新竹市府到日本考察時曾與時任新竹市交通處長沈慧虹同寢，至今忘不了沈認真筆記、提問，半夜12點還眼神發光聊市政的神情。（黃彩玲提供）

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