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    2024暖身 宜蘭立起「信賴台灣」看板 賴清德成最佳助選員

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超，掛起與副總統賴清德的合照看板，以「信賴台灣」作訴求。（民眾提供）

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超，掛起與副總統賴清德的合照看板，以「信賴台灣」作訴求。（民眾提供）

    2022/06/17 15:36

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭街頭最近陸續立起「信賴台灣」的競選看板，民進黨五合一選舉參選人，掛起與副總統賴清德的合照，以「信賴台灣」為主要訴求 ，藉由賴清德加持，要團結所有信賴台灣的力量，爭取選民支持，打贏年底選舉；賴清德成了最佳助選員，也為2024總統選舉暖身。

    獲民進黨提名的羅東鎮長參選人黃適超，在羅東鎮光榮路立起與賴清德合照，黃適超與賴清德握起右拳，面展微笑，自信從容，看板只有一個訴求「信賴台灣」。黃適超說，賴副總統溫文儒雅、自信堅毅、勇敢果斷，遇到挫折不推脫逃避，任事積極，是可以獲得民眾信賴的政治人物，對年底選舉有正面加分形象。

    黃適超說，「信賴台灣」是很好的訴求，提醒國人要有自信、要有勇氣，要有信心，要用積極態度面對台灣未來，不只是信賴台灣，也要信賴羅東、信賴宜蘭，全力爭取選民支持。

    黃適超指出，面對烏俄戰爭、中國文攻武嚇，國人不能失去信心，只有相信台灣，才能讓台灣成為長久安居樂業的美麗島，而面對年底選戰，也只有相信台灣才能贏得選舉，賴副總統會與大家一起努力，贏得人民信賴。

    據了解，不只宜蘭，民進黨各縣市許多參選人，也會陸續掛起「信賴台灣」與賴清德的合照，「信賴台灣」、「信賴賴清德」，要形塑成一種形象品牌，團結所有信賴台灣的力量，共同為台灣打拚，讓台灣大步向前，不只讓國人，也要讓國際社會信賴台灣，找回相信與支持台灣的力量。

    年底選舉是2024總統大選前哨戰，宜蘭各行各業包括律師、醫師與企業界等，最近也在籌組「信賴台灣」後援會，要以正面、積極與樂觀的力量，協助民進黨打贏年底選戰，也相信賴清德的人格特質可以帶領台灣、保護台灣，讓台灣再展新貌。

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超，掛起與副總統賴清德的合照看板，以「信賴台灣」作訴求。（民眾提供）

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超，掛起與副總統賴清德的合照看板，以「信賴台灣」作訴求。（民眾提供）

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