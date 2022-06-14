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    中國稱台海為內海 王定宇：像「土八路」擴張解釋

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    2022/06/14 12:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於中國軍方近日與美國官員會談時，一再聲稱台灣海峽非屬國際海域，而是中國的領海。民進黨立委王定宇表示，中共像「土八路」一樣，把自己的認定擴張解釋為國際法規；若中國把台海內海化，將來台灣面對其侵略，國際奧援會被阻擋在外，這是台灣生命攸關的重要事情，我們當然絕對不能接受，也不能容忍。

    王定宇指出，中國把台海列為領海的主張，並非突發奇想或臨時起意，而是有計畫性的排除國際自由民主聯盟的船艦，特別是軍艦、核子動力潛艦，來通過法定的公海，不管是南海、台海或東海。

    他說，中國通過海警法，這是針對東海，去年9月1日，中國修改其海上安全法規，把無害通過的五種船艦，要求必須通報中國知道，且至今不斷主張台海是中國領海，這一切的作為違反國際規範，要把國際公認的公海範圍化為己有、內海化，阻止國際船艦經過這裡，所以當中國要發動武力擴張時，它將之定義為內部行為，阻止國際用侵略看待。

    王定宇表示，當然不管美國、歐盟及國際各國包含台灣，絕對不容許中國這種不遵守國際規範，像「土八路」一樣，把自己的認定擴張解釋為國際法規；若中國把台海內海化，將來台灣面對中國侵略，將會叫天天不應，國際奧援會被阻止在外，這是台灣生命攸關的重要事情，我們絕對不能接受，也不能容忍。

    他說，從中國修法要求通報至今，美國及國際各國都不理會中國這種不文明、不尊重國際規範的做法，也是要阻止中國把這些國際海域內海化。美國平均每1個月會有第七艦隊的一艘戰艦穿越台海，德國、法國、英國、加拿大、澳洲等各國軍事船艦，也持續出現在台海、東海或南海，這都是國際對中國這種粗魯、不文明、不遵守國際規範，甚至是為戰爭做準備的魯莽行徑，作強硬回應。

    王定宇強調，台灣面對這樣的趨勢，必須不分朝野，這是全國一致利益，必須譴責、嚇阻中國魯莽、不文明的行為，這行為踩到紅線，目前就中國宣稱台海是其領海一事，美國不僅不理會，且予以譴責，相信在可見的將來，美國及自由民主聯盟各國會以軍事船艦穿越台海，來回應中國這種不文明的做法。

    立院民進黨團副書記長林楚茵也在黨團輿情回應記者會中指出，台灣必須自立自強，在台海安全部分，相信國防相關單位會密切注意維護台灣安全，國際間也有相關法規，對於第一島鏈各自有謹守的分寸，中國把台海視為內海一部分的做法，國際無法認同，當然也不會照中國的遊戲規則。

    她強調，生存在世界地球村，有些事情不是靠自稱或自行宣布，就可以用它的遊戲規則運轉全世界，相信中國現在面對全球反霸凌、反侵略的態勢，可看出它自己片面宣稱的遊戲規則，是沒有辦法讓國際運轉。

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